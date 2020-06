V nouzovém stavu zatím padly stovky pokut | E15.cz

„V příkazním řízení na místě jsme projednali 181 přestupků týkajících se nedodržení krizového zákona či nařízení ministerstva zdravotnictví. Všechny byly uloženy fyzickým osobám,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Dodal, že celkový objem a ani průměrnou výši pokut strážci zákona statisticky neevidují. Peníze putují do státního rozpočtu.

Nejvíce kontrol provedli hygienici. Zaměřovali se například na provozovny, které byly navzdory zákazu otevřené. „Prošli jsme ve spolupráci s Policií ČR zhruba 150 provozoven. Pouze v jednom případě byl nutný zásah policie, kdy kontrolovaný subjekt příliš nespolupracoval,“ uvedla hygienička Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová.

Dohromady řeší hygienické stanice tisíce přestupků. „Je nutné na celorepublikové úrovni sladit výši postihu. I když podle zákona o veřejném zdraví hrozí přestupcům až třímilionová pokuta, reálně se budou udělené sankce pohybovat v řádu tisíců korun,“ uvedl mluvčí hygieniků Radim Mudra.

Hygienici však řízení třeba za nedodržování omezení volného pohybu odkládají, protože Městský soud v Praze některé zákazy ministerstva zdravotnictví označil za nezákonné. Rezort podal kasační stížnost, o níž rozhodne Nejvyšší správní soud.

Ti, kteří dostali rozhodnutí o pokutě, mohou požádat hygienickou stanici o přezkum. Výrok soudu ovlivní i řízení o přestupcích, která dosud neskončila.

Pokud by však Nejvyšší správní soud verdikt nižší instance zrušil, začala by se řada odložených případů znovu řešit. To by se zřejmě týkalo i hradního kancléře Mynáře a jeho soukromé zabíjačky. Mohl by dostat citejnější postih.