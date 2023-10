Začíná vyjednávání mezd. Zaměstnanci se po letošku chtějí zahojit | e15.cz

Takto vysoké požadavky na zvýšení finanční odměny tu ještě nebyly. Propad reálných mezd sice zpomaluje a podle některých odhadů se již zastavil úplně, zaměstnanci jsou ale připravení ztrátu z letošního roku vybojovat zpátky. V příštím roce proto budou odbory mnohdy požadovat navýšení mezd o deset procent. A to i přesto, že by mohla inflace hned v první polovině roku klesnout ke dvěma procentům, jak uvedl v září guvernér ČNB Aleš Michl.

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku sice podle Českého statistického úřadu reálně klesly mzdy oproti loňsku o 3,1 procenta, ten ale ve svých analýzách pasuje aktuální mzdy na inflaci z předcházejícího období. V analýze pak sám přiznává, že meziroční poklesy se zmírňují a za samotný letošní rok již mzdy neklesají, ve srovnání s loňskem si ale lidé stále za stejnou částku koupí méně.

Jednání jsou zatím na začátku, vrcholit budou v závěru letošního roku a podle předsedy Odborového svazu Stavba Pavla Zítka pravděpodobně potrvají až do prvního čtvrtletí příštího roku. „Naprostá většina zástupců zaměstnanců bude požadovat takový růst, který zajistí nejen udržení reálné hodnoty mezd, ale zahájí i korekci propadu reálné mzdy z předcházejících období,“ podotýká Zítko. Požadovat proto budou navýšení minimálně o deset procent, a to ve všech případech, kdy to situace firmy umožní.

Svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu také zahájil vyjednávání o obsahu kolektivních smluv na další rok. „Odborové organizace si stanovily za cíl dosáhnout valorizace mezd o deset procent vzhledem k tomu, že průměrná míra inflace se v roce 2023 podle prognóz bude pohybovat mezi jedenácti až dvanácti procenty,“ říká místopředsedkyně svazu Dagmar Gavlasová.

„S ohledem na to, že se stále nepodařilo zastavit propad reálných mezd zaměstnanců, budou odborové organizace Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb do jednání o mzdách vstupovat s takovými mzdovými požadavky, jejichž akceptování zaměstnavateli by alespoň částečně zmírnilo snižování reálných mezd,“ potvrzuje také Martin Svojš z komunikace UZO. Připouští ale, že bude záležet i na ekonomických možnostech zaměstnavatele. Střídmější požadavky panují v lesnictví a vodohospodářství, kde budou odbory požadovat něco mezi čtyřmi až šesti procenty.

Aby měli lidé bližší představu o finanční situaci svého zaměstnavatele, tak například Air Bank se svými zaměstnanci sdílí svůj rozpočet, aby věděli, kolik peněz je daný rok k dispozici pro navýšení mezd. „Mzdy zvyšujeme pravidelně každý rok, nejsme však příznivci plošného přidávání, proto ke zvyšování dochází individuálně,“ popisuje mluvčí banky Jana Pokorná.

Navýšení mezd stojí firmy stovky milionů

Situace je jiná například v hornictví, kde ve většině firem zatím jednání nezačala. Předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička to odůvodňuje tím, že se stále čeká na schválení konsolidačního balíčku a navýšení minimálních mezd. Letos v oboru k přidávání docházelo, bylo ale velmi individuální podle kondice firmy. „Často se navýšení mezd odehrává v jednorázových bonusech, aby se nestálo základem pro další rok,“ tvrdí Palička.

Samotní zaměstnavatelé zatím vzhledem k probíhajícím vyjednáváním nechtějí situaci komentovat. Co se ale týká letoška, řada z nich mzdy navyšovala oproti předešlým rokům výrazněji. V Plzeňském Prazdroji dostali zaměstnanci od dubna přidáno osm procent. Penny zaměstnancům od března přidalo v průměru 7,5 procenta, v lednu a únoru navíc dostali mimořádné odměny ve výši čtyř procent mzdy. „Celkově tak v letošním roce na mzdách vyplácíme o více než 300 milionů korun navíc ve srovnání s loňským rokem,“ uvedl mluvčí Tomáš Kubík. Ve Veolii zaměstnanci v souladu s kolektivními smlouvami letos v průměru dostali k výplatě dokonce o deset procent víc.

Některé podniky kolektivní smlouvy uzavírají na delší dobu, například Kaufland ji uzavírá vždy s platností na tři roky a žádná vyjednávání tak nyní neprobíhají. Průběžně ale mzdy navyšuje, naposledy k tomu došlo před měsícem. Například pokladní tak dostali o tři tisíce víc, navýšení mezd Kaufland vyšlo na 436 milionů korun. UZO bude tam, kde jsou kolektivní smlouvy uzavřené na delší dobu, vyjednávat navýšení formou dodatku ke smlouvě.