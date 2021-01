Zájemci o očkování mají problém s objednáním do nemocnice v Ostravě a Motola | E15.cz

Fakultní nemocnice Ostrava zatím nemohla zahájit očkování proti COVID-19, přestože byla na aplikace vakcín u lidí starších 80 let připravena. Důvodem jsou problémy s rezervačním systémem, sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Během dopoledne se už však mohli objednat. Nemocnice začne očkovat v neděli.

Zájemci o očkování podle ní mají problémy s rezervací termínu v ostravské fakultní nemocnici. Zdravotníkům v pražské Fakultní nemocnici Motol zase nebyly dostupné údaje o rezervacích. Nyní už ale systém funguje, uvedla Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice.

Podle Petlachové má ostravská nemocnice informaci, že systém seniory pustí k obecné registraci, když si ale chtějí zarezervovat konkrétní místo a čas, už to není možné. V Motole podle Šimáčkové trvaly problémy se systémem asi hodinu. „Pravděpodobně to bylo způsobeno přetížením systému, nyní už však vše funguje a očkuje se. Fronty se netvoří,“ řekla.

V Česku se v pátek v 08:00 spustil rezervační systém pro očkování. První den spuštění Centrálního rezervačního systému k očkování proti COVID-19 se do něj zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. Dnes se k 08:00 registrovalo dalších zhruba 800 seniorů, 120 z nich má i rezervovaný termín očkování.

První dostupné kapacity se v pátek vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech. Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 tisíc, většina z nich doma.

V Moravskoslezském kraji už bylo minulý týden naočkováno 3500 lidí, především zdravotníků z nemocnic, a tento týden skončí vakcinace dalších 5850 lidí, rovněž hlavně zdravotníků. Očkováni byli vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Kraj ve středu obdržel také vakcínu od firmy Moderna, kterou rozesílal výhradně do domovů seniorů a sociálních zařízení.

Všech 8400 dávek vakcíny proti COVID-19 od firmy Moderna, která do Česka dorazila tento týden, by v Moravskoslezském kraji mělo být využito do konce příštího týdne. V Ostravě také příští týden začne stavba velkokapacitního očkovacího centra.