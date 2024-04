Zákaz prodeje o svátcích rozděluje koalici. ODS jej chce zrušit, lidovci kategoricky odmítají

Lidovečtí ministři odmítají návrh na zrušení zákazu maloobchodního prodeje ve vybraných státních svátcích. Na vládě budou hlasovat proti návrhu zákona dvou poslanců ODS, a pokud se Sněmovna bude novelou zabývat, navrhne KDU-ČSL naopak rozšíření zákazu na všechny svátky. Členové vlády z TOP 09 a ODS naopak považují zrušení zákazu za smysluplné. Řekli to dnes při příchodu na jednání kabinetu, který se bude novelou zabývat. Očekává se, že přijme k normě neutrální stanovisko.

„Kategoricky nesouhlasím,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na možné zrušení zákazu. Podle něj je skutečně nelogické, že se zákaz vztahuje pouze na některé státní svátky, proto by v případě jednání o zákonu chtěl prosadit naopak rozšíření zákazu na všechny svátky. „Je to ve všech vyspělých zemích v západní Evropě, v mnoha těchto zemích je dokonce zákaz prodeje ve velkých obchodních centrech i v neděli,“ dodal.

Stejný postoj měl i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Za lidovce budeme chtít zamítnout tento návrh. Pokud by se dostal do Sněmovny, pak určitě načteme pozměňovací návrh, aby byla ujednocena otevírací doba u velkých obchodů na (zákaz ve) všechny státní svátky,“ řekl. Podle něj má omezení otevírací doby podporu i u veřejnosti.

Naopak ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zrušení zákazu podporuje. „Já si myslím, že to je rozumný návrh. Logika otevření obchodů je zvláštní, člověk se v tom obtížně vyznává,“ řekl. Podle něj je obtížně vysvětlitelné i to, že se zákaz vztahuje pouze na prodejny od určité velikosti prodejní plochy.

Podobně se vyjádřil i ministr kultury Martin Baxa (ODS). Podle něj se sice často argumentuje zavíráním obchodů o svátcích a v neděli v Rakousku a v Německu, jiné evropské země ale prodejní dobu neregulují. Jaké stanovisko k návrhu vláda jako celek nakonec přijme, nechtěl předjímat.

Zákon nyní zakazuje maloobchodním prodejnám o ploše nad 200 metrů čtverečních prodávat až na některé výjimky na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno do poledne. Podle předkladatelů zákona zákaz zasahuje do svobody podnikání, jeho zrušení by také příznivě ovlivnilo státní rozpočet.

Nynější zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu. Obchody jsou o svátcích uzavřené v řadě evropských zemích, v některých také o nedělích. Maďarský parlament v roce 2016 naproti tomu obdobný zákon zrušil po zhruba roce jeho fungování. Tamní zákaz prodeje se nelíbil podnikatelským svazům ani odborům, které poukazovaly na ztráty tisíců pracovních míst.