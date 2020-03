Zákaz vycházení bez roušky. Dopoledne mohou do supermarketů jen důchodci | E15.cz

Vláda schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. „Nenařizujeme nosit roušku, ale jakoukoliv ochranu úst a nosu,“ upřesnil premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády. Nově také budou moci v obchodech s potravinami v čase od deseti do dvanácti hodin dopoledne nakupovat jen lidé starší 65 let.

Nová opatření mají zamezit šíření epidemie koronaviru. O povinnosti nosit roušku nebo jinou ochranu už rozhodla řada krajů, měst či dopravních podniků. Nyní vláda rozhodla, že bude povinnosrt platit celostátně. „Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dodal, že lidé mají nosit roušky, ústenky, šátky nebo šály.

Onemocnění je nebezpečnější pro starší lidi, vláda jim proto vyhradila čas pro nakupování potravin. „Od zítra od deseti do dvanácti hodin mohou v potravinách nakupovat jen důchodci nad 65 let," řekl Babiš. Vyhrazený čas budou mít starší lidé také v lékárnách a drogeriích.

Vláda již v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů. Zakázala také obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení. Lázně mají nově zákaz přijímat nové klienty.

Vláda se také rozhodla, že rozšíření ošetřovného vyřeší zákonem a ne nařízením, jak původně avizovala. Kvůli legislativní nouzi se tak mimořádně sejde parlament. „Intenzivně jsme komunikovali s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem a mimořádnou schůzi sněmovny bychom chtěli uskutečnit v úterý. Pokusíme se ve stejný den získat souhlas Senátu a prezidenta," řekl Babiš. Na ošetřovné mají nárok lidé, kteří kvůli nařízenému uzavření škol, musí zůstat doma s dětmi do deseti let.

Přísnější pravidla platí pro pendlery, tedy lidi, kteří dojíždějí za prací za hranice země. Po návratu mohou podle Babiše jen domů nebo na nákup potravin. Na hranicích budou pokaždé procházet zdravotní kontrolou.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek.

Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.