Testy na koronavirus letěly na Moravu vrtulníkem | E15.cz

Správa státních hmotných rezerv začala do českých nemocnic rozeslílat rychlotesty na koronavirus, které vláda nakoupila v Číně. Testy přitom již začaly na některých místech docházet.

Armádní letoun Airbus A319 přivezl 150 tisíc rychlotestů z čínského Šen-čenu v noci na středu. Materiál byl po přistání vydezinfikován a poté putoval do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech. Odtud jej správa s pomocí armády a policie rozváží do nemocnic.

Část rychlotestů pro zdravotníky přepravily dva policejní vrtulníky. „Vrtulník s 19 tisíci rychlotesty na koronavirus pro šest moravských nemocnic právě odlétá,“ uvedl ráno na twitteru ministr zdravotnictvá Adam Vojtěch. Další dodávky zdravotnického materiálu z Číny by měly dorazit v příštích dnech.

Vláda přiznává, že potřebného zdravotnického materiálu je v současnosti v Česku nedostatek. „Všem se omlouváme, myslím si, že jsme udělali maximum,“ řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by do Česka do konce týdne měly doputovat miliony roušek.