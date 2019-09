Kauza Čapí hnízdo přinesla nové důkazy, míní USZ | E15.cz

Co říkáte na argumentaci šéfa Městského státního zastupitelství v Praze Martina Erazíma, kterou vysvětluje zastavení stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo?



Je formulována srozumitelně. Bez podrobné znalosti věci ale nemůžeme nijak blíže hodnotit závěry v ní uvedené.



Považujete za obvyklé, že státní zastupitelství změnilo postoj po čtyřech letech prověřování a vyšetřování případu, v němž policie v roce 2017 obvinila dohromady 11 lidí?



Z tiskové zprávy, které státní zastupitelství vydalo, lze dovodit, že v průběhu vyšetřování došlo ke změně důkazní situace, což se stát může. Ze statistik plyne, že zastavení trestního stíhání je obecně postup méně obvyklý, než podání obžaloby. Tím ale nijak nehodnotíme rozhodnutí v konkrétní věci.

Proč podle vás trvalo policii a dozorujícímu státnímu zástupci čtyři roky, než dospěli k závěru, že farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz tak měla nárok? Narážím na skutečnost, že celou dobu takto argumentoval premiér Andrej Babiš.



Bez podrobné znalosti věci skutečně nelze hodnotit délku trestního řízení.



Je možné, že státní zastupitelství přesvědčily námitky obhájců Babiše?



Ani to není možné zodpovědět bez podrobné znalosti věci.

Co bude nyní následovat?



Usnesení ze zákona ještě přezkoumá Nejvyšší státní zastupitelství, které může do tří měsíců od nabytí právní moci usnesení zrušit.



Mohl by premiér Babiš zažalovat stát a žádat o odškodnění?



Obecně platí, že v určitých případech se může trestně stíhaný člověk, který nebyl odsouzen, domáhat po státu odškodnění.