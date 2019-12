Pardubice umožní zaplatit jízdenku kartou ve voze | E15.cz

„Samotné přístroje a k ním příslušný software budeme nasazovat po etapách, přičemž montáž odbavovacích terminálů chceme provést v polovině příštího roku. Jednotlivé aplikace pak spustíme tak, aby jejich podstatná část fungovala už v příštím roce,“ sdělil webu E15 šéf dopravního podniku Pardubice Tomáš Pelikán.

Nejpozději do 18 měsíců by měl systém podle něho akceptovat nejen bankovní karty, ale i In Kartu Českých drah, IREDO kartu pro regionální dopravu či mobilní aplikace. Dopravní podnik přitom musí spěchat, převážnou část projektu je totiž kvůli dotačnímu programu třeba dokončit do konce příštího roku. V případě zpoždění by podnik mohl přijít o celou 25milionovou dotaci.

Pardubický dopravní podnik chtěl s novým odbavovacím systémem přijít již loni v říjnu. Výsledek výběrového řízení však napadl neúspěšný soutěžící, podle něhož byla cena nabízená vítězem nereálně nízká. V listopadu ale antimonopolní úřad nakonec rozhodl, že tendr proběhl v pořádku.

Spolu s Pardubicemi chtějí v příštím roce umožnit platby bankovní kartou ve všech svých vozech i České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Olomouc nebo Jihlava. V některých krajských městech, jako například v Praze nebo Liberci, lze kreditkou platit zatím jen jen v určitých typech vozů. Jediným krajským městem, které zájem o tuto technologii zatím ani neohlásilo, zůstává Zlín.

Nejdále je v modernizaci odbavovacího systému Ostrava, která se dokonce chystá zcela zrušit papírové jízdenky. Od začátku roku už nebude možné původní formát jízdenek koupit, přičemž od dubna přestanou být platné. Tamní dopravní podnik tím ušetří ročně až deset milionů korun, které by jinak musel investovat do obnovy původního odbavovacího systému na papírové jízdenky.