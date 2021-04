Zbrojaře čekají s Ruskem potíže. Omnipol počítá s dodávkami pivovarů | E15.cz

Hrozí i přerušení vztahů s ruskými výrobci dílů pro vrtulníky, které má ve výzbroji česká armáda a další země. To by postihlo státní podnik LOM Praha, který tyto stroje opravuje a modernizuje. Přestože vývoz zbraní a výrobků takzvaného dvojího použití do Ruska je embargovaný, řada českých zbrojařů profituje na tamním civilním trhu. Například společnost Omnipol je exportérem technologií pro pivovary.

Uskupení Czechoslovak Group, kam mimo jiné spadá kopřivnická automobilka Tatra Trucks, předpokládá omezení dodávek právě nákladních vozů určených do drsných severských podmínek. Možný propad by se mohl pohybovat v desítkách milionů korun.

„Do Ruska vyvážíme pouze civilní materiál a jde o nepatrný zlomek našich exportních aktivit,“ řekl mediální zástupce CSG Andrej Čírtek. „V obranném průmyslu se orientujeme výhradně na partnery ze zemí NATO, konkrétně na společnosti z Francie, Německa, Španělska či Spojených států,“ dodal.

Hůře může dopadnout státní podnik LOM Praha, který patří ministerstvu obrany a potýká se s ekonomickými problémy. Firma opravuje a modernizuje ruské helikoptéry, a to jak dopravní Mi-8 nebo Mi-17/171, tak bojové Mi-24. V českém vojenském letectvu je mají nahradit americké stroje UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, o jejichž nákupu předloni rozhodla vláda. Zatímco ruských vrtulníků má armáda tři desítky, amerických má dostat jen tucet. Je to proto, že Mi-17/171 mají zůstat v provozu ještě minimálně deset let.

Další zákazníky má LOM ve světě. Před časem modernizoval ruské vrtulníky například pro Afghánistán, kontrakt hradily USA. „Některé země nechtějí být závislé na Rusku, a proto se obracejí na český státní podnik. Ten ale musí udržovat s ruským výrobcem vrtulníků dobré vztahy, protože bez jeho souhlasu nemůže tuto leteckou techniku servisovat a modernizovat,“ uvedl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

Rusové by nyní mohli LOM z některých trhů vyšachovat. „Může se obnovit závislost Afghánistánu a jeho armády na Rusku,“ podotkl Hynek.

Naopak u oprav nebo modernizací pozemní techniky, jako jsou tanky, bojová vozidla pěchoty či raketomety, souhlas původních ruských výrobců nutný není. I proto, že licence už mělo bývalé Československo. Byznys přeloučské Excalibur Army ani zbrojařského holdingu STV Group by proto utrpět neměl.

Vývoj sleduje i největší tuzemský výrobce munice Sellier & Bellot. Letos dodal do Ruska 650 tisíc střel velmi malé ráže určené pro sportovní střelbu do terčů. „Nelze je použít pro lov ani pro obranu. Důležitější než naše obchody je ale to, aby si Česká republika zachovala důstojnost,“ míní šéf vlašimské S&B Radek Musil.

Spousta českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu není orientována pouze na zbraně a speciální systémy. Ty tvoří zpravidla menší část výroby, zbytek připadá na civilní produkci. „Tu ochlazení vztahů s Ruskem zcela určitě negativně zasáhne,“ odhadl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Hynek.

Tradiční česká zbrojařská společnost Omnipol, pod níž spadají výrobci radarové a spojovací techniky Era a Mesit, zatím signály o případných potížích nemá. Omnipol dodává i civilní průmyslové celky, jako jsou mimo jiné pivovary.

„V potravinářském průmyslu máme v Rusku v současné době aktivní projekty, ale ty se týkají čistě soukromého sektoru a není důvod, aby byly jakkoli ovlivněny,“ uvedla mluvčí Omnipolu Marika Přinosilová.

Vývoz českých podniků do Ruska loni činil 2,2 procenta z celkového exportu ČR. Skutečnost, že je Rusko 13. největším obchodním partnerem Česka významně ovlivňuje dovoz ropy a zemního plynu.