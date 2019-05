Zbrojaři mají zákaz sponzorovat politiky | E15.cz

Ministerstvo obrany v něm zakazuje sponzorovat české politiky. Z podnikatelů, kteří by se na výrobě vozidel mohli podílet, se to týká zbrojaře Jaroslava Strnada. Posílal peníze prezidentu Miloši Zemanovi.

„Dodavatel nepodpoří politický subjekt ani s ním spojené organizace. K tomu zaváže i své subdodavatele,“ píše se v kodexu, do něhož měl deník E15 možnost nahlédnout.

Zájemci o dodávku 210 obrněnců se museli zavázat i k tomu, že nahlásí všechny politické platby od ledna 2017. A pokud nějaké straně nebo politikovi věnovali peníze, napříště už to udělat nesmějí. Tedy v případě, že soutěž vyhrají.

Mluvčí ministerstva Jan Pejšek uvedl, že důležitý je hlavně aktuální stav v době plnění zakázky. „Nejde nám o minulost. Výběr subdodavatelů je pak záležitostí oslovených výrobců vozidel a my jim nebudeme nic diktovat. Na nich bude i to, jak při tom zohlední etická pravidla,“ uvedl.

Pavel Jiříček z Transparency International s ohledem na obří zakázku požadavku ministerstva rozumí, byť není úplně běžný. Například ve Spojených státech zbrojařské firmy na politické kampaně přispívají. „Může vyvstat otázka, zda někteří dodavatelé nebudou zákaz sponzoringu napadat jako obecně diskriminační,“ podotkl.

Strnad v letech 2013 až 2014 věnoval 3,5 milionu korun Straně práv občanů, která v té době nesla přídomek zemanovci. Předloni na podzim přispěla jeho firma Dako-CZ hlavě státu na prezidentskou kampaň.

Strnadova Czechoslovak Group úzce spolupracuje s americko-španělskou General Dynamics European Land Systems, která české armádě nabízí vozidla Ascod. Partnery GDELS v ČR jsou také Dicom, Meopta, Mesit, Ray Servis nebo státní podnik VOP CZ. Kodex se vztahuje i na ně, protože stát chce, aby se české firmy podílely na výrobě vozidel alespoň ze čtyřiceti procent.

Některé minulé armádní zakázky měly politické tlaky provázet. U pronájmu stíhaček Gripen o nich hovořil exministr zahraničí Jan Kavan (ČSSD). Policie však nic nezákonného neodhalila.

Při nákupu obrněných transportérů Pandur se podle pravomocného rozsudku dopustil podvodu Marek Dalík, bývalý spolupracovník expremiéra Mirka Topolánka (ODS). Byl za to odsouzen na pět let do vězení.