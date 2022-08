Země živitelka: Zeman kritizoval zelený fanatismus, zvyšuje prý ceny energií | E15.cz

Podstatným faktorem zvyšování cen energií je podle prezidenta zelený fanatismus, povolenky na emise se na růstu cen podílejí minimálně dvaceti procenty, uvedl. Zmínil zákon o cenách, který obsahuje i možnost jejich usměrňování. „Přimlouvám se o zastropování cen na celoevropské nebo i národní úrovni,“ uvedl.

Zahájení agrosalonu Země živitelka

Video se připravuje ... Zahájení agrosalonu Země živitelka. • VIDEO Blesk TV

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zvažuje kvůli situaci svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení.

Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“. „Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce,“ uvedl.

Na Zemi živitelce měl proslov i premiér Petr Fiala. Dopady válečného konfliktu na Ukrajině na české zemědělství lze podle Fialy jen odhadovat. Zvyšují se ceny vstupů, ale současně roste v zahraničí poptávka a tím i hodnota zboží, konstatoval. Na rostoucí ceny vstupů, které mohou vést i ke zkrachování některých firem, poukazovali na výstavě zástupci zemědělců i potravinářů.

Česko se bude podle Fialy dlouho potýkat s riziky, které vyplývají z konfliktu v místech, odkud proudí obilí nejen na evropský kontinent a hlavně Afrika je na nich závislá. Podle premiéra je nemožné, aby bylo Česko potravinově nezávislé. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí podle něj přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ uvedl.

Prezident Miloš Zeman během zahájení poblahopřál zemědělcům k dobré úrodě. Zmínil, že se často setkává se spory mezi zastánci velkých a malých zemědělských podniků. „Myslím si, že daleko důležitější rozdíl je mezi dobrým a špatným podnikem. Snažme se tedy podporovat ty dobré a pokud jde o ty špatné, přinutit je k bankrotu, aby jejich podniky převzali ti, kdo umí zemědělské podniky řídit,“ řekl.