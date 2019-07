Zvýšení daní prošlo prvním čtením, Kalousek varuje před drancováním rezerv pojišťoven | E15.cz

Podle odhadu ministerstva financí bude výnos ze zdanění finančních rezerv, které si musí povinně vytvářet necelá padesátka pojišťoven na českém trhu, 7,9 miliardy korun v přespříštím roce. V následujícím by to pak mělo být 2,6 miliardy. Tyto rezervy dosud zdanění nepodléhaly. Podle ministerstva si do nich pojišťovny ukládaly část zisku, aby si snižovaly základ pro výpočet daně z příjmu. Státu v posledních letech odváděly dvě až tři miliardy ročně. Pojišťovny opatření kritizují. „Dlouhodobě vytvářely rezervy obezřetně nad povinnou minimální hranicí. Nyní se stát rozhodl je za toto obezřetné chování potrestat a preferuje jednorázový daňový výnos,“ řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Podotkl, že klimatické změny spojené s častějším výskytem katastrofických škod nebo zvyšující se kybernetická rizika, budou nároky na finanční vybavenost pojišťoven zvyšovat.