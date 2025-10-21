Zlato a stříbro prudce klesá. Investoři po rekordech vybírají zisky
Po týdnech růstu se drahé kovy dostaly pod tlak. Cena zlata se propadla o více než pět procent na zhruba 4128 dolarů za unci, stříbro ztratilo přes sedm procent. Podle analytiků jde o vybírání zisků po rekordních maximech i reakci na posilující americký dolar.
Kolem 16:30 SELČ vykazovala cena zlata pokles o více než pět procent a nacházela se nedaleko 4128 dolarů (zhruba 86 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Stříbro ztrácelo zhruba 7,5 procenta a pohybovalo se v těsné blízkosti 48,5 dolaru za unci, plyne z údajů agentury Bloomberg. Minulý týden zlato poprvé v historii pokořilo hranici 4300 dolarů za unci, zatímco stříbro poprvé překročilo 54 dolarů za unci.
Cena zlata již delší dobu zažívá silný růst, ke kterému přispívají nákupy tohoto kovu ze strany centrálních bank, geopolitické napětí, slabší kurz amerického dolaru a vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Zlato od začátku roku vystřelilo
Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar pak snižuje ceny zlata a dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.
Od začátku letošního roku si cena zlata navzdory dnešnímu poklesu připisuje více než 60 procent. Investoři nyní čekají na páteční zprávu o zářijovém vývoji inflace v USA. Doufají, že si díky ní budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji měnové politiky americké centrální banky (Fed).