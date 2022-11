Black Friday 2022: Kdy a kde mají slevy. Znáte navazující akce? | E15.cz

Black Friday (v Česku někdy překládaný jako Černý pátek) je už tradiční marketingová akce a obchodní svátek, který se ze Spojených států rozšířil do celého světa. Letos nejen k nám přichází v době, kdy se potýkáme s energetickou krizí, míra inflace se dostala do dvojciferných čísel a ekonomika se ocitá na hranici recese.

Black Friday u nás v posledních letech získává na popularitě a pravidelně ho vyhlížejí všichni ti, kteří chtějí pořídit vánoční dárky i věci běžné potřeby za výhodnější ceny. Stále je ale jen „slabším odvarem“ svého amerického vzoru.

Právě ve Spojených státech se jedná o skutečné slevové šílenství a výjimkou nejsou ani dlouhé noční fronty před obchody nebo rvačky o poslední kusy zlevněného zboží. Už třetím rokem se ale povaha celé akce mění. Nejprve se s příchodem pandemie koronaviru přesunula do online prostředí, následně se začala potýkat s důsledky přicházející ekonomické krize.

Co je Black Friday?

Den zasvěcený slevovým akcím a výhodným nákupům. Tak by se dal ve zkratce popsat Black Friday. Nebo alespoň tak to slibují prodejci napříč různými odvětvími, pro které se tento nákupní svátek stal důležitou součástí předvánočních slevových nabídek. A nejen Češi na ně slyší.

Ve Spojených státech, odkud se koncept postupně rozšířil do celého světa, jdou ovšem ještě dál. Někteří zaměstnavatelé dokonce v tento den odměňují své zaměstnance volnem. Ti pak neváhají strávit před oblíbeným obchodem třeba i celou noc, aby měli jistotu, že se na ně skutečně dostane. Některé obchody přímo nabízejí noční nákupy.

Kdy bude Black Friday?

Black Friday připadá už tradičně na čtvrtý listopadový pátek a ve Spojených státech následuje hned po Dni díkůvzdání. Pro letošní ročník je tak vyhrazen pátek 25. listopadu. Řada obchodníků se ale neomezuje jen na jeden den a nabízí své produkty za výhodnější ceny třeba i celý týden.

Původ Black Friday

Kořeny výrazu Black Friday sahají až do roku 1869, kdy zazněl zřejmě vůbec poprvé, a to v kontextu s propadem amerického trhu se zlatem, na který potom navázal krach burzy. Tehdy ale neměl s výhodnými nákupy společného vůbec nic. Do této podoby ho mnohem víc formovala další hospodářská krize, konkrétně ta z roku 1929.

Po pádu newyorské burzy a rychlém růstu nezaměstnanosti začali zoufalí obchodníci výrazně zlevňovat zboží ve snaze získat zpět alespoň část svých nákladů. Výrazem Black Friday se později ve Filadelfii začala označovat i nepřehledná dopravní situace, která ve Spojených státech pravidelně nastává v pátek po Dni díkůvzdání.

V 80. letech už se pojem Black Friday začal používat i v souvislosti se samotnými nákupy – a tentokrát i v pozitivním slova smyslu. Konkrétně měl sloužit jako označení pro začátek období, kdy se tržby obchodníků dostávají z červených čísel do černých. Aby růst svých tržeb urychlili, začali obchodníci lákat zákazníky na akční nabídky. Vznikla tak tradice, která je dnes oblíbenou součástí předvánočních nákupů.

Slevy na Black Friday: Co bude letos jinak?

Ovlivněný událostmi posledních let byl už loňský ročník Black Friday. Promítlo se sem především narušení globálních řetězců a také výpadky v zásobování nebo nedostatek čipů, který ovlivnil trh s elektronikou. Ani letošní rok nepřináší zlepšení situace, spíše naopak. V posledních měsících ubývá výrobků, které do Evropy míří z Číny, a trvalý pokles zažívá také e-commerce segment, který v posledních letech jen sílil.

Letošní rok bude samozřejmě i ze strany kupujících poznamenaný vysokou inflací a energetickou krizí, které značně zasáhly rozpočty mnoha domácností. Ačkoli podle Asociace pro elektronickou komerci by Češi během Black Friday mohli utratit podobnou částku jako loni, tedy přibližně 7 miliard korun, téměř dvě pětiny lidí letos plánují investovat méně peněz do vánočních dárků. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Ipsos.

Kde jsou akce na Black Friday?

Navzdory všem překážkám, i letos plánuje řada obchodů slevové akce. Bude to napříč nejrůznějšími odvětvími, ačkoli už tradičně dominuje elektronika, která během Black Friday patří k nejoblíbenějšímu sortimentu. Nakupuje se vše od mobilů a notebooků přes televize až po vysavače. Elektronikou to ale zdaleka nekončí, do akce se pravidelně zapojují i obchody s oblečením, kosmetikou a nábytkem nebo třeba i některé služby.

V souvislosti s výhodnými nabídkami, ve kterých se některé obchody doslova předhánějí, je ovšem namístě především opatrnost. Slevy někdy nemusí být tak vysoké, jak se na první pohled zdají. Stačí, když prodejce uvede vyšší původní cenu, za kterou zboží ani nikdy neprodával. S falešnými slevami by si měl poradit připravovaný zákon, který slibuje vysoké pokuty za klamavé reklamy a další nekalé praktiky internetových obchodů. Přestože jej zatím zákonodárci neschválili, některé e-shopy, jako jsou například Alza nebo CZC, se novým nařízením předem přizpůsobily.

Co je Cyber Monday?

Realita posledních let je sice trochu jiná, přesto měl být Black Friday původně výsadou především kamenných prodejen. Aby e-shopy nepřišly zkrátka, vznikl další nákupní svátek, tentokrát s názvem Cyber Monday. Nebyla to ale jen snaha zvýšit prodeje přes internet, která vedla k jeho zavedení. Mnozí obchodníci si všimli, že zákazníci nakupují zboží i pár dní po Black Friday akcích, především pak během následujícího pondělí.

Kdy je Cyber Monday?

Cyber Monday pravidelně připadá na první pondělí po Dni díkůvzdání. Letos je pro online slevové nabídky rezervován termín 28. listopadu. Ve Spojených státech popularita pondělních akcí roste, a pokud jde o počet a objem nákupů, každoročně přicházejí nová rekordní čísla.

Kde je Cyber Monday?

V Čechách zatím Cyber Monday stojí ve stínu Black Friday nabídek, pár obchodů napříč různými odvětvími se ale přece jen zapojuje. Ačkoli název akce odkazuje spíše na online nákupy jako takové, některé české obchody využívají Cyber Monday ke zlevnění elektroniky.

Co je Giving Tuesday?

Black Friday má přirozeně nejen své příznivce, ale také řadu odpůrců, kteří často kritizují především komerčnost celé akce a její ekologické dopady. Jednou z iniciativ, která vznikla jako protipól k nákupnímu svátku, je Giving Tuesday, tedy „světový den štědrosti a dobrých skutků“.

Kdy je Giving Tuesday?

Jak už název napovídá, Giving Tuesday se slaví v úterý. Konkrétně se jedná o první úterý po Dni díkůvzdání, letos tedy 29. listopadu. Celosvětově se slaví od roku 2012 a i v Česku se postupně zvyšuje počet lidí, kteří chtějí pomáhat. Podle Asociace společenské odpovědnosti, která Giving Tuesday v Česku od roku 2016 zaštiťuje, se loni vybralo 95 milionů korun a darovalo několik tun potravin a oblečení.

Kde je Giving Tuesday?

Hlavní myšlenka spočívá v pomoci, která může proudit odkudkoli. Do Giving Tuesday se proto registrují výzvy, v rámci kterých je možné pomáhat – ať už finančně, materiálně, nebo třeba svými odbornými znalostmi. Lidé tak mohou různými způsoby přispět projektu, který je jim z jakéhokoli důvodu blízký.

