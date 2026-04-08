Předplatné

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů: Tohle jsou nejčastější chyby při podání

česká správa sociálního zabezpečení

česká správa sociálního zabezpečení

onk
Diskuze (0)
  • Provoz nového systému Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) v praxi odhalil několik typických chyb.
  • Mezi ty patří nevyplnění povinných položek či uvedení nesprávných číselníkových hodnot.
  • Zaměstnavatelé mají také často nesprávně nastavená oprávnění.

Častou překážkou je nesprávné nastavení uživatelských oprávnění. U nových registrací si zaměstnavatelé často zapomínají přístupy aktivovat, nebo mylně předpokládají, že oprávnění k datové schránce automaticky platí i pro on-line služby ePortálu.

Důležitým krokem pro úspěšné podání je volba „Přehlásit se“ v menu systému. I jednatel, který se přihlásí jako fyzická osoba, se musí následně v systému přepnout do role zaměstnavatele, aby mohl se službami JMHZ pracovat.

Správný postup pro nahrávání XML souborů 

Pro podání Registrace zaměstnance (REGZEC) a Jednotného měsíčního hlášení (JMH) prostřednictvím XML souborů z účetních systémů existuje na ePortálu pouze jedna vyhrazená cesta. Je jí služba „Podání nahráním dat z účetního systému“. Tato funkce soubor nejen nahraje, ale také zvaliduje a odešle.

Data nahraná tímto způsobem již nelze v systému upravovat. Uživatelé by se také měli vyvarovat pokusům o nahrání souborů přes sekci „Tiskopisy“ (funkce „Načíst tiskopis ze souboru“), která pro tento typ podání není určena.

Jednotné měsíční hlášení: Povinnosti pro duben 2026 

V průběhu dubna letošního roku čeká zaměstnavatele doplňování údajů k jejich registracím i k registracím jejich zaměstnanců. Pro tyto účely jsou stanoveny přesné postupy:

  • Údaje o zaměstnavateli: K hlášení doplňujících dat slouží výhradně jednorázový formulář „Registrace zaměstnavatele – Doplňující podání“. Běžný tiskopis pro změnu či opravu údajů se použije pouze v případě, že je potřeba opravit již dříve zaevidované informace.
  • Údaje o zaměstnanci: Pro doplnění dat k zaměstnancům je nutné využít podání „Registrace zaměstnance“ s nastaveným typem akce na „změna“.

Technické chyby v registracích (REGZEC) 

Při vyplňování registrací zaměstnanců dochází nejčastěji k technickým nedostatkům, které vedou k odmítnutí podání. Mezi nejčastější prohřešky patří nevyplnění povinných polí, uvádění nesprávných hodnot z číselníků nebo chybná kombinace Identifikačního čísla zaměstnání (IDZ) a Obchodního identifikačního čísla (OIČ).

„Důsledná kontrola těchto parametrů přímo v účetním softwaru před samotným odesláním může ušetřit čas strávený opravami neúspěšných podání,“ zdůrazňuje ČSSZ.

Začít diskuzi

Doporučujeme

