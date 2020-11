Banky začaly individuálně řešit s klienty problémy při splácen | E15.cz

Banky po ukončení šestiměsíčního zákonného odkladu splátek úvěrů začaly individuálně řešit případy klientů, kteří se dostali do problémů se splácením. Vyplývá to z ankety mezi největšími bankami. Šestiměsíční moratorium, které platilo od první vlny epidemie, skončilo koncem října. Podle dřívějších údajů bank by mohlo mít problémy s obnovením splácení deset až 15 procent klientů, kteří využili možnosti odkladu splátek.

Banky již dříve odmítly prodloužení úvěrového moratoria, o čemž jednaly koncem října s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ministryně pak řekla, že od bank dostala závazek individuálních řešení klientů, kteří se dostanou do problémů se splácením. "Zástupci bank a nebankovních poskytovatelů mě ujistili, že budou klientům vycházet vstříc a zvolí pro ně řešení na míru, které bude v jejich situaci nejvhodnější. Na základě jejich příslibu v tuto chvíli nebudeme přistupovat k dalšímu plošnému moratoriu, situaci ale budeme bedlivě sledovat," uvedla tehdy Schillerová.

Česká spořitelna retailovým i firemním klientům ode dneška nabízí individuální odklad splátek na tři měsíce nebo snížení splátek na šest měsíců, uvedl mluvčí banky Filip Hrubý. Posuzování bude podle něj individuální. Retailoví klienti, kteří nebyli v posledních 15 měsících ve zpoždění se splátkami, mohou podle něj získat odklad bez negativního záznamu v registrech dlužníků. U firemních klientů bude případné uvedení do registru dlužníků záležet především na individuálním posouzení jejich finanční situace, dodal.

Také UniCredit Bank v případě, že tíživá situace u konkrétních klientů se splácením přetrvává, je připravena jejich situaci řešit a individuálně přistoupit ke změně podmínek splácení úvěru. Zároveň pokud klienti nebyli ve zpoždění se splátkami svých úvěrů a současně u nich nebyla evidovaná jiná negativní informace, a to v období uplynulých 15 měsíců, mohou podle mluvčího banky Petra Plocka získat odklad bez negativního záznamu v registrech dlužníků.

Raiffeisenbank uskutečnila stovky úprav splátkového kalendáře u klientů, kteří o to požádali. "Očekáváme, že nás o další odklad požádá asi desetina klientů, kteří využili moratoria," řekla mluvčí banky Petra Kopecká. Běžným typem odkladu je snížení splátky až o 75 procent proti původní splátce, a to na šest měsíců. "Úprava splátkového kalendáře, kdy se mění splátka, případně doby splácení, je informace, kterou jsme povinni do registru zanést," podotkla.

Česká národní banka podle mluvčí Petry Vodstrčilové sdělila úvěrovým institucím své očekávání, že budou informaci o individuálních odkladech splátek poskytnutých po 31. říjnu zapisovat s příslušným příznakem do příslušného registru.

Banky tak nezadávají negativní záznamy, ale změny jsou nuceny do registru zapsat. "To, že si to nějaká instituce následně vyhodnotí jako negativní, tj. že člověk očividně má problém, banky už neovlivní," uvedli zástupci bank.

Úvěruschopnost klienta zkoumá banka či nebankovní poskytovatel úvěru komplexně, tedy nejen z registrů, uvedl poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Nejdůležitější je pro věřitele to, aby žadatel o úvěr byl schopný prokázat, že má a bude mít udržitelný příjem po celou dobu splácení úvěru. Informace z registru jsou důležitou součástí hodnocení bonity klienta, ale nemusí být a často ani nejsou rozhodující, dodal.

Banky po jarní první vlně pandemie přijaly na základě zákonného moratoria na splátky přes 400 000 žádostí o odklad splátek úvěrů, schválily jich 360 000. Od listopadu se tedy všichni, kdo o odklad splátek zažádali, měli vrátit k běžnému splácení.