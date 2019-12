Nákup na splátky bez navýšení a jeho rizika. Znáte je? | E15.cz

V první řadě si pojďme osvětlit, jak nákupy na splátky fungují. Zboží vám na splátky neprodá samotný obchod, jak se mylně řada lidí domnívá. Daný obchod má jednoduše smlouvu s některým z poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Asi nejznámější z nich jsou Home Credit a Hello Bank (dříve Cetelem).

Jde tedy o spotřebitelský úvěr jako každý jiný, předem tedy počítejte, že si vás prodejce, resp. poskytovatel řádně proklepne. Splátka úvěru pro vás nesmí znamenat riziko, nesmí dusit domácí rozpočet. Před podpisem si za všech okolností dobře přečtěte úvěrovou smlouvu, ať přesně víte, co vás čeká. V případě, kdy na nákup na splátky nedosáhnete, je to nejspíše proto, že vás společnost vyhodnotila jako klienta, který by mohl mít problémy se splácením, tedy například nemáte dostatečnou platební kapacitu k tomu, abyste si mohli dluh dovolit. „To by pro vás mělo být signálem, že je lepší si takový nákup rozmyslet,“ uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Klíčové je RPSN

„Novela zákona o spotřebitelském úvěru přinesla přísnější podmínky pro získání možnosti nákupu na splátky, ale na druhou stranu i větší ochranu spotřebitele, tedy zákazníka, před nepoctivými a zavádějícími nabídkami. Splátková společnost musí povinně poskytnout zákazníkovi zcela jasné a srozumitelné informace o tom, jaká je roční procentní sazba nákladů na poskytnutý úvěr (RPSN), podmínky změny smlouvy, výše úvěru, výši splátek, jejich přesný počet a rozvržení a podmínky předčasného splacení. Pokud tak společnost neučiní, smlouva by mohla být prohlášena za neplatnou,“ uvádí Lukáš Kaňok, analytik portálu Ušetřeno.cz.

Úrok 0 procent ještě neznamená, že skutečně nic navíc nepřeplatíte. Ve hře mohou být také nejrůznější poplatky. Zajímejte se o ně a vždy chtěje vědět přesnou výši RPSN. „Zákazník pomocí RPSN může zjistit, zda je nákup na splátky skutečně bez navýšení, nebo zda ve skutečnosti zaplatí za zboží více, než by byla cena za přímý nákup ihned. Projděte si pečlivě údaje ve smlouvě a pokud vám cokoliv nesedí, není jasné, určitě se obchodníka a poskytovatele úvěru přímo ptejte a dožadujte se zcela přesných informací. Není to nic, čeho byste se vy měli obávat, nebo čeho se ostýchat. Je to vaše právo a jeho povinnost, sdělit vám pravdu. Podle toho se pak teprve rozhodněte, zda na nabídku přistoupit,“ zdůrazňuje Kaňok.

Pozor si dejte také na to, zda se nákup na splátky bez navýšení vztahuje určitě na vámi vybraný model.

Vy nechcete pojištění?

Můžete se také setkat s pojištěním schopnosti splácet. Velmi záleží na konkrétních podmínkách. Někdy můžete jeho uzavřením zcela smazat jakékoliv výhody nulového navýšení, jelikož jeho cena převýší úroky u výhodného spotřebitelského úvěru. Jinde bude podmínkou pro sjednání splátkového nákupu. Vždy to chce pozorně číst, ptát se a hlavně počítat, kolik vás to na konci bude reálně stát.

Na co ještě pozor? Dodržujte termíny a čtěte

„Z hlediska obchodníků jde prostě a jednoduše o marketingový tah. Zboží chtějí pro zákazníky učinit ještě dostupnějším. Je to lákadlo. Koupí si ho tak i ten, který by na něj v daném okamžiku neměl,“ vysvětluje Vladimír Weiss, finanční specialista ze společnosti Partners, a současně dodává: „Pravdou je, že nemusíte nic navíc přeplatit, musíte si však dobře pohlídat smluvní podmínky, rizikové může být třeba opoždění platby. V takovém případě nejsou výjimkou třeba vysoké sankce, která v konečném důsledku může nákup na splátky bez navýšení velmi prodražit,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Navíc kvůli opožděné splátce riskujete negativní zápis do bankovních a nebankovních registrů, což vám až na čtyři roky může znemožnit získat jakýkoliv jiný úvěr. Poctivě tedy čtěte podmínky a pohlídejte si datum splatností všech splátek. Může se třeba stát, že poslední splátka bude mít nastaveno dřívější datum splatnosti a malér je na světě.