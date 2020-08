Ikonické sídlo herecké legendy, aneb Diane Keaton a její Dům, který postavil Pinterest

Styl

Diane Keaton. Herečka, kterou možná neznáte podle jména, ale rozhodně ji znáte podle obličeje. Krom toho, že hrála v legenrárních záležitostech jako třeba Kmotr nebo Annie Hall, má vlastní vinici a vytvořila drink - červené víno ve vysoké sklenici na ledu - The Keaton. A cihlu po cihle vybudovala ikonický dům.

Všechno začalo Pinterestem. Diane miluje tuto aplikaci zaměřenou na design všeho druhu. A také miluje černou a bílou. Z toho důvodu si začala ukládat fotografie, které se jí líbily.

Sama Diane vybrala každou jednotlivou cihlu z finálního počtu 71 000 cihel. Dům chtěla natřít na bílou, nicméně poté si to rozmyslela.

Diane Kaeton - The House That Pinterest BuiltAutor: Architectural Digest

Exteriér je kombinací historických španělských haciend s moderním rustikálním feelem.

Interiéry uvnitř jsou monumentem industriálního minimalismu a nově vystavený dům působí jako sto let stará továrna, nebo bývalé stáje pro zvířata.

Vše je pouze v pár odstínech. Sama Diane je ve většině případů pouze v černé nebo bílé. Výjimkou co se barev týče je v domě přírodní dřevo, cihly a sem tam nějaká zeleň. A logicky umění.

O domě je dokonce vydána úchvatná designová kniha - The House That Pinterest Built (vydáno nakladatelstvím Rizzoli). A pokud chcete vidět víc The Keaton estetiky, podívvejte se na její instagram.