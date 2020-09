Naučte se správně starat o džíny! Vydrží pak celý život

Styl

Ač denim patří k téměř nezničitelným materiálům, jako každá látka začne přejímat pachy, občas na něm utkví nějaká skvrna a nevhodnou péčí je můžete kompletně zničit.

Jak často denim prát? Pokud mluvíme o opravdu tradičním a kvalitním denimu (ne něco z řetězců, co beze slevy stojí čtyři stovky) není nutné jej prát pořád dokola. Někteří lidé tvrdí, že denim nemusíte prát nikdy, ideálně ale hoďte džíny do pračky jednou za dva měsíce, nejprve je ale pár měsíců noste bez praní.

Jak džíny prát? Obraťte džíny naruby a vždycky perte na nejnižší možný stupeň. Pokud vaše pračka nabízí i míň, než jen 20 stupňů, je to nejlepší. Zabráníte tak ztrátě barvy. Nedávejte radši do pračky nic jiného než denim, případně maximálně dvoje další džíny. Tím, že je denim hrubý se bude dřít o sebe. Používejte velice jemný prací prostředek, nejlépe vyberte nějaký z těch eko a bez chemie a lepší je klasický prášek, než nějaký gel. V téhle době jich najdete spoustu.

V mezi čase je ale dobré džíny osvěžit i jiným způsobem. Buď je nechávejte stále větrat, nebo si pořiďte osvěžující sprej na látky. Spreje dokáží kalhoty zbavit zápachu, který se při stálém nošené bezpodmínečně udělá.

Jak zmíněno výše, denim je téměř nezničitelná věc, ale i nevhodným skladováním mu můžete ublížit. Na kalhotách se začnou dělat záhyby, záhyby začnou blednou a vy máte džíny zničené. Pokud je budete skládat, ať jsou švem na šev a snažte se je co nejvíce uhladit. Nejlepší je ale je věšet a ne přímo na ramínko. Někteří odborníci na denim dokonce říkají, že neustále nošeným kalhotám vyhovuje, pokud jsou jen přehozené přes křeslo. Tohle skladování ale konzultujte s manželkou.

Pokud máte džíny, které skutečně nosíte často a milujete na nich ten temně indigový odstín, nemusíte se bát, že časem začnou blednout. Ony začnou, ale existují techniky, které se o to dokážou postarat. Pokud se chcete vyhnout vytahaným a vybledlým kolenům, bude to chtít i trochu starostlivosti během nošení. Nicméně, jednou do roka můžete své džíny trochu dobarvit. Barvy na denim seženete v bezpočtu drogérií a fungují pouze jako podpora původní barvy džín.