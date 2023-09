Do S&P 500 míří firmy Blackstone a AirBnb | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

změny v S&P 500 mohou být příležitostí pro aktivní investory,

firma Gevorkyan má nakročeno na ospalou bratislavskou burzu,

Premiot Group už je v úpadku, společnost Marks & Spencer, jejíž prodejny jsou populární i v Česku, září na londýnské burze,

hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář píše o překvapivě vysokém zhodnocení českých akcií ve srovnání se světem.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Součástí nejsledovanějšího burzovního indexu na světě S&P 500 se 18. září nově stanou private equity gigant Blackstone (spravuje aktiva v objemu jednoho bilionu dolarů) a nadnárodní ubytovací platforma Airbnb. S&P 500 odráží vývoj cen akcií nejvýznamnějších veřejně obchodovaných amerických korporací.

Společnost S&P Dow Jones Indices, která S&P 500 a mnohé další indexy sestavuje, oznámila změny ve složení indexu po závěru pátečního obchodování. Ač se to na první pohled nezdá, úpravy S&P 500 mohou být zajímavou příležitostí pro aktivní investory, kteří jdou rádi proti davu. Jak je to možné? Dočtete se níže.

Zmíněné firmy v S&P 500 vystřídají investiční a pojišťovací holding Lincoln National Corp. a Newell Brands. Tato společnost podniká v oblasti výroby spotřebního zboží. Znát ji můžete například díky vonným svíčkám Yankee Candle.

Na oznámení reagovaly akcie nováčků posílením. Cenné papíry Airbnb si v pátečních „after hours“ připsaly přes 5 procent, Blackstone posílila o 4 procenta. Důvodem je, že cenné papíry „nováčků“ budou muset nakoupit indexové i aktivní fondy, jejichž portfolia kompletně či částečně kopírují složení S&P 500.

Část investorů či spekulantů se je snaží předejít v očekávání, že zařazení do indexu pohne kurzem akcií. Sami však přitom už nyní posouvají cenu nahoru. Samotné indexové fondy mohou nakupovat (a prodávat) dotčené tituly až v den, kdy ke změně složení indexu skutečně dojde. Jinak by jeho vývoj nekopírovaly přesně.

Indexové fondy navázané na S&P 500 spravují portfolia, jejichž hodnota činí v souhrnu biliony dolarů. Jejich nákupy (i prodeje) v momentě změny složení S&P 500 tak mohou pohnout kurzem dotčených akciových titulů. Mimochodem největšími burzovně obchodovanými fondy (ETF) jsou S&P 500 ETF Trust, iShares Core S&P 500 ETF a Vanguard S&P 500 ETF.

NEJVĚTŠÍ ETF (EXCHANGE TRADED FUNDS) V USA

Naopak akcie Newell Brands ztratily po závěru pátečního obchodování přes jedno procento a Lincoln National Corp. odepsala 0,7 procenta. Je možné, že cenné papíry obou firem budou pod prodejním tlakem až do poloviny září, kdy ke změně ve složení S&P 500 efektivně dojde. Naopak cenné papíry Blackstone a Airbnb mohou do té doby dál posilovat.

Vývoj v následujících měsících však může i překvapit. Podle propočtů investiční společnosti Research Affiliates by investoři mohli vydělat díky „sázce“ na vyřazené akcie (a případně také díky spekulaci na pokles akcií nováčků).

Pohyby cen způsobené pravidelným rebalancováním indexu S&P 500 označují analytici Research Affiliates za excelentní investiční příležitost. Být kontrariánem se podle nich v takových případech vyplatí a ve své analýze z roku 2021 to dokládají čísly. „Během prvních šesti měsíců po termínu rebalancování zaostává kurz akcií nováčků v S&P 500 za vyřazenými tituly v průměru o 14 procent, a po dvanácti měsících už to je 20 procent.“

Důvodem je zejména to, že indexové fondy, jako jsou ty odvíjející se od S&P 500, mají tendenci přidávat do své báze akcie, kterým se zrovna daří a díky tomu splní kritéria pro zařazení (zejména co se tržní hodnoty týče). Naopak vyřazují firmy, které jsou momentálně v nemilosti investorů. Indexové fondy tak mají tendenci nakupovat za vysoké ceny a prodávat za nízké (buy high and sell low). To není zrovna nejlepší strategie a jde o určitou nevýhodu indexových fondů.

Dobrým příkladem je zařazení akcií automobilky Tesla do S&P 500, k němuž došlo 21. prosince 2020. Tehdy se cenné papíry Tesly obchodovaly blízko do té doby rekordních hodnot. Naopak akcie firmy Apartment Investment and Management (AIV) z indexu po předchozích propadech vypadly. V šesti následujících měsících však šly její akcie nahoru o 60 procent i přesto, že se jich indexové a další fondy navázané na složení S&P 500 zbavily. Naopak cenné papíry Tesly ve stejném období 10 procent odepsaly.

Nyní jsou akcie Tesly jen 13 procent nad úrovní z 21. prosince 2020. U Apartment Investment and Management je to stále okolo 60 procent.

Samozřejmě se nemusí vyplatit tuto strategii následovat bezhlavě. Určitě jsou důvody, proč se akciím společností Newell Brands (minus 37 procent v posledních 12 měsících) a Lincoln National Corp. (minus 43 procent) nedaří a proč jejich tržní hodnota klesla natolik, že byly z klíčového blue chip indexu odstraněny.

Důležitou roli však mohl sehrát už jen pouhý negativní sentiment investorů, například v souvislosti s očekávaným vyřazením z blue chip indexu. Díky tomu mohou být tyto akcie levnější, než by odpovídalo kvalitě hospodaření.

Blíže jsem důvody zatím nezkoumal, jsou však chvíle, kdy se na burze vyplatí nenásledovat stádo – v tomto případě představované indexovými fondy – a jít svou vlastní cestou.

Co se děje na trzích 📈

Oživit ospalou bratislavskou burzu, na níž se dnes obchoduje spíše s dluhopisy než s akciemi, plánuje společnost Gevorkyan, která se zabývá výrobou kovových součástek procesem takzvané práškové metalurgie. Chystá se na ní uvést své akcie. Cenné papíry slovenské firmy se už od loňského června obchodují v Praze, konkrétně na trhu Start.

„Jsme jako ledoborec razící cestu ke kapitálu,“ řekl slovenskému zpravodajskému webu Sme.sk zakladatel firmy a se 77procentním podílem hlavní akcionář Artur Gevorkyan. Narážel tak na skutečnost, že podniky na Slovensku spoléhají především na financování od bank. Zároveň uvedl, že příprava dokumentace potřebné pro zalistování v Bratislavě je otázkou nejbližších měsíců. Gevorkyan tak chce mimo jiné více zpřístupnit akcie společnosti domácím, tedy slovenským investorům.

„Budeme rádi, pokud na náš kapitálový trh přijde úspěšná společnosti, jako je Gevorkyan. Z naší strany vycházíme emitentům maximálně vstříct a jsme jim v celém procesu nápomocní,“ sdělila e15 mluvčí bratislavské burzy.

Zájem společnosti Gevorkyan o zalistování jejích akcií v Bratislavě potvrdil deníku e15 obchodník s cennými papíry BH Securities. Ten loňskou primární nabídku pomáhal slovenské firmě připravit. „Můžeme potvrdit, že společnost Gevorkyan je v kontaktu s Burzou cenných papírů v Bratislavě, která má o společnost velký zájem, a diskutujeme o možnosti duálního listingu,“ řekl za BHS hlavní ekonom Štěpán Křeček. To znamená, že s akciemi firmy by se obchodovalo paralelně v Praze i Bratislavě.

Za zmínku stojí, že bratislavská burza je z hlediska počtu zalistovaných akciových emisí a objemů obchodů mnohem menší než pražská. Některé významné firmy, jako například Slovnaft či VÚB Banka, své cenné papíry v předchozích letech z burzy stáhly.

VÝVOJ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI GEVORKYAN OD JEJÍHO VSTUPU NA PRAŽSKOU BURZU

Insolvenční řízení vůči investiční a realitní společnosti Premiot Group, která není schopná splácet své závazky vůči držitelům dluhopisů a směnek, přešlo do další fáze. Městský soud v Praze minulý týden vydal rozhodnutí o úpadku. Majitel Premiot Group Ondrej Spodniak s tímto krokem nesouhlasí. Podle něj jde o útok na jeho skupinu kvůli snaze dostat se k jejím aktivům. Věřitelé nyní mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

Premiot Group zastřešuje desítky firem, které v souhrnu dluží investorům přinejmenším vyšší stovky milionů korun za nesplacené dluhopisy. Vlastníků problémových cenných papírů jsou více než tři tisíce, a to nejen z Česka, ale také ze Slovenska a Maďarska.

Samotná Premiot Group, tedy mateřská společnost celé skupiny, sice sama o sobě vydala jen malý objem dluhopisů, ale vystupovala jako směnečný ručitel u větších emisí napříč skupinou Premiot. Největším emitentem byla dceřiná firma Premiot obchodní (původní název Europa Investment Property). Investoři, kteří vlastní její směnky, tak mohou svoji pohledávku uplatnit i u směnečného ručitele Premiot Group.

Přezkumné jednání a schůzi věřitelů nařídil Městský soud v Praze na polovinu prosince. V té době už bude jasno, kolik věřitelů a s jakým objemem pohledávek se přihlásilo do insolvenčního řízení.

Tradiční britská maloobchodní společnost Marks & Spencer, která má své prodejny s oblečením, potravinami a domácími potřebami také v Česku, se vrací do elitního indexu FTSE 100. Ukazatel měří vývoj cen akcií největších firem na londýnské burze podle tržní kapitalizace. Mezi akcionáře firmy, jejíž počátky sahají až do roku 1884, patří mimo jiné i akciový fond Erste Stock Small Caps, jehož portfolio manažerem je Mikuláš Splítek.

Z Footsie, jak se indexu přezdívá, firma vypadla kvůli problémům (produktová nabídka zejména oděvů tehdy lidi moc netáhla) a souvisejícímu poklesu ceny akcií v roce 2019. Stalo se tak po 35 letech – M&S byla ve FTSE 100 od vzniku tohoto blue-chip indexu v roce 1984. Tentokrát společnosti k návratu pomohl naopak prudký nárůst ceny jejích akcií – ty od začátku letošního roku posílily o 85 procent. Tržní hodnota firmy díky tomu dosáhla 4,5 miliardy liber (zhruba 126 miliard korun).

VÝVOJ KURZU AKCIÍ MARKS & SPENCER V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH

Důvěru investorů Marks & Spencer znovu nalezla díky změnám, které ve firmě provádí generální ředitel Stuart Machin. Funkce se ujal v květnu minulého roku. K pozitivnímu obratu ve vývoji tržeb a zisků přispěly například změny v nabídce prodávaných oděvů a potřeb pro domácnost. Atraktivnější je také nabídka potravin (i když kvůli brexitu se to bohužel netýká Česka). Daří se také online prodejům.

Mikuláš Splítek drží akcie Marks & Spencer již od podzimu 2021. „Jejich důraz na střední vrstvu je jakousi protiváhou proti trendům předchozích let, kdy profitovaly buď low-cost firmy, anebo navýsost luxusní zboží. Střed se vyprázdnil s prohlubující se majetkovou a příjmovou nerovností,“ řekl Splítek mimo jiné v nedávném rozhovoru pro e15.

Postřeh investora 💡

Je Česko doma prorokem?

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T banky

Nejeden český investor a intelektuál má pocit, že vše u nás je špatně a neodvratně spěje k tragickému konci. Navíc všude jinde je tráva zelenější a investiční příležitosti je nutné hledat v zahraničí. Správnou zelenost trávy jde určit těžko, ale změřit výkonnost investic je hračka.

Za posledních pět let index PX, který měří výkonnost akcií na pražské burze, vzrostl asi o 25 procent. Když se k tomu připočtou vyplacené dividendy, tak se celkové zhodnocení blíží 70 procent, tj. roční průměrná výkonnost je 10,8 procenta. To není málo a je to zhruba stejně jako zhodnocení amerických akcií za posledních pět let. To určitě mnohé překvapí, protože klíčovou charakteristikou domácího akciového trhu jsou vyplácené tučné dividendy, které tvoří většinu celkového zhodnocení. Přitom nejeden z investorů může tento vliv nejen nedocenit, ale přímo přehlédnout.

Druhým přehlíženým faktorem je postupné posilování koruny, která k euru za pět let přidala přes devět procent. Následně je celková výkonnost evropských akcií měřena v korunách za pět let „jen“ 30 procent a průměrná roční výkonnost činí 5,4 procent. Shodou náhod jde tak o polovinu toho, co přinesly domácí akcie.

Pokud si pro široké globální srovnání vezmeme indexy MSCI, vyjde nám, že MSCI Czech Republic má na horizontu pět a deset let nejen kladnou výkonnost, ale poráží všechny trhy v regionu (Polsko, Maďarsko) a dokonce překonává téměř všechny ostatní světové regiony. Na horizontu deseti let vykazují lepší výkonnost jen trhy v USA, za poloviční dobu pak mají podobný výkon.

Možná je opravdu jinde ve světě tráva zelenější. Ale šťavnatější akciové louky se díky domácím tučným dividendám a posilující koruně ve světě hledají těžko.