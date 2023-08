Investování není jen o USA. Akcie v Evropě či Asii dávají smysl | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

Investoři by se i přes nadvládu USA neměli vyhýbat mezinárodní akciové diverzifikaci,

fond J&T snížil ocenění svého podílu v Čuprově Rohlik Group,

americký fond Hindenburg Research si vzal na mušku skupinu kazachstánského miliardáře Turlova,

akcie vietnamského vyzyvatele Tesly při debutu zazářily, následně se propadly,

plus tipy na čtení o čínské realitní krizi.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Podle amerického investora Cliffa Asnesse a jeho kolegů ze společnosti AQR Capital Management dává mezinárodní diverzifikace burzovních investic nadále smysl. A to přesto, že americký akciový trh v posledních dekádách svou výkonností utíkal těm ostatním.

„Americké akcie v posledních více než 30 letech porážely ostatní trhy. Mezinárodní diverzifikace se tak pro generaci investorů stala ztrátovou záležitostí,“ píší v červnovém vydání odborného magazínu The Journal of Portfolio Management. „Výsledkem je, že jen málo investorů je ochotných se odklonit od setrvalého nadvážení amerických akcií.“

Téma je však důležité nejen pro americké investory, kteří si burzovními investicemi často zhodnocují peníze na důchod, ale i pro ty české. Hodně to souvisí s narůstající popularitou investování do fondů, jejichž portfolia kopírují složení významných burzovních indexů. Stále více českých drobných investorů využívá k nákupu podílových listů burzovně obchodovaných fondů – anglicky exchange traded funds či jen ETF – tuzemské platformy jako Portu či Fondee, případně zahraniční brokery jako XTB, Degiro nebo Interactive Brokers.

Přestože se v souvislosti s indexovými fondy často používá termín pasivní investování, řada debat na sociálních sítích či diskuzních fórech se točí okolo toho, do jakých fondů investovat, například z geografického hlediska.

Diskuze jsou leckdy ve stylu, zda koupit jen některý z fondů kopírující hlavní americký burzovní index S&P 500 (obsahuje největší firmy) či přidat i ETF fondy zaměřené na evropské, případně asijské akcie. Ve výsledku tak samotné investiční rozhodnutí není až tak pasivní ani v případě indexových fondů. Ty se od aktivních podílových fondů liší tím, že nemají portfolio manažera, který by rozhodoval, které konkrétní akcie nakoupit či prodat.

Ale zpět k Asnessovi a jeho kolegům. Podle nich jsou argumenty pro mezinárodní rozložení burzovních investic nadále silné. Odvolávají se jednak na teorii i selský rozum, které naznačují, že diverzifikace dává smysl. Také argumentují tím, že mnohem lepší výkonnost amerického trhu lze primárně vysvětlit relativním zvýšením valuací (či chcete-li zdražením) v porovnání s jinými akciovými trhy (tedy například zvýšením násobků, za které se akcie obchodují, v porovnání se zisky či tržbami).

Pravda, překonávání zbytku světa v posledních třiceti letech hodně pomohl díky nástupu technologického sektoru, který zažil od 90. let obrovský rozmach. Firmy jako Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft či NVidia, jejichž aktivity jsou rozkročeny od e-commerce, internetového vyhledávání, přes výrobu chytrých telefonů, až po produkci čipů, dnes tvoří významnou část indexu S&P 500.

Ocenění akcií těchto korporací (například z hlediska jednoduchého ukazatele P/E – poměru ceny akcii k čistému zisku) je vysoce nadprůměrné, což se silně odráží i ve valuaci indexu S&P 500. Vysoké valuace však jsou opodstatněné – jsou z velké míry dány nadprůměrnou ziskovostí či tím, že jde o rostoucí firmy a lídry ve svých oborech.

Nutno podotknout, že v porovnání například s Evropou jsou leckdy „dražší“ i akcie společností z jiných oborů. Důvodem je mimo jiné vyspělost amerického kapitálového trhu. Například společnost CRH, jeden z největších světových dodavatelů stavebních materiálu, se i kvůli tomu letos rozhodla přesunout svůj primární listing z Londýna do New Yorku. Zajímavý článek na toto téma mimochodem přinesl v květnu list Financial Times - Flight risk? London listings are the most vulnerable to New York’s allure.

VÝVOJ OCENĚNÍ AKCIOVÝCH TRHŮ – USA VS. EAFE

Zdroj: AQR, The Journal of Portfolio Management

Klíčovou otázkou však je, zda mají průměrné valuace (bráno z pohledu indexů S&P 500 či MSCI USA) v případě amerických firem ještě kam růst. Asness a jeho kolegové o tom pochybují.

„Bylo by nebezpečné extrapolovat výkonnost amerického akciového trhu po roce 1990, jelikož odráží rostoucí ocenění v porovnání s jinými trhy. Současné štědré ocenění amerických akcií může ukazovat na jejich budoucí zaostávání,“ uvádějí investoři z AQR. Připomínají také, že akciové trhy z regionu EAFE (Evropa, Australasie a Dálný východ) „porazily“ USA ve třech z posledních pěti dekád (v 70. i 80. letech a také v první dekádě tohoto století).

Každopádně investicí do některého z fondů, jehož portfolio se odvíjí od S&P 500 či například indexu MSCI USA, ale nejspíš investoři ani do budoucna nešlápnou vedle. Jeden z důvodů uvádí Ján Hájek, portfolio manažer Erste Top Stocks, vůbec největšího českého akciového fondu. „Pro mě nejzajímavější důvod, proč investovat do S&P 500, je jeho velká dynamika změn ve složení,“ uvedl na můj dotaz.

„Častokrát firmy, které vypadnou z tohoto indexu, z něho nevypadávají kvůli tomu, že by byly vyloženě špatné, ale spíše kvůli tomu, že nerostou dostatečně rychle a jsou předběhnuté jinými inovativnějšími firmami, které do indexu vstupují,“ dodal. Tohoto tématu se Ján Hájek dotkl i v jednom ze svých letošních měsíčních reportů.

Co se děje na trzích 📈

V červnu 2022 se společnosti Rohlik podnikatele Tomáše Čupra podařilo získat investici 220 milionů eur, čímž měla valuace firmy dosáhnout až 1,6 miliardy dolarů, zhruba 35 miliard korun. Druhá polovina loňského roku byla ovšem pro Čuprovu společnost složitější, což vyústilo ve snížení valuace podílu ze strany fondu J&T Arch Investments, který ve firmě drží podíl 4,17 procenta.

„Na konci roku jsme poprvé od naší první investice přehodnotili způsob ocenění podílu v Rohlik Group (RG). Doposud jsme k němu přistupovali tak, že jsme hodnotu drželi na úrovni posledního investičního kola. Ke konci roku jsme ale naši nepřímou investici v RG konzervativně přecenili o šest milionů eur směrem dolů,“ uvádí fond ve čtvrtletní zprávě pro investory. J&T se k doplňujícím dotazům e15 nad rámec kvartálních zpráv pro investory nechtěla vyjadřovat.

Jako důvod přecenění směrem dolů fond J&T Arch uvádí horší makroekonomický vývoj od posledního investičního kola, růst eurových úrokových sazeb a také pomalejší expanzi v Německu.

V této souvislosti stojí za zmínku, že k poklesu valuací zralejších evropských startupů, mezi něž se dá Rohlik založený před devíti lety řadit, došlo v letošním roku i podle reportu European VC Valuations Report společnosti PitchBook.

• J&T snížila valuaci podílu v Rohliku. Není nám jasné proč, zní ze startupu (E15)

Pověst finanční skupiny Freedom Holding, jejíž součástí je brokerská platforma Freedom24 působící i v Česku, dostala tento týden vážný zásah. Americký investiční fond Hindenburg Research vznesl vůči holdingu teprve 35letého Timura Turlova, který patří podle Forbesu k nejbohatším Kazachstáncům, vážná obvinění.

Důležitou součástí skupiny Freedom Holding, která vznikla v roce 2008 v Moskvě, je právě zmíněná brokerská platforma Freedom24, jež poskytuje své služby retailovým klientům v EU. Má i webové stránky v češtině.

Společnost Hindenburg v rozsáhlém reportu uvedla, že její vyšetřování odhalilo „charakteristické známky vykazování falešných příjmů“ a také důkazy o obcházení sankcí vůči Rusku, o hazardování s penězi klientů či o manipulacích s cenou vlastních akcií. V závěru týdne byl kurz akcií holdingu na historicky rekordních 87 dolarech. Jen v pátek akcie posílily o 25 procent. Na burze Nasdaq je firma zalistovaná od roku 2019. Od začátku letošního roku se její akcie na burze zhodnotily k závěru minulého týdne přibližně o polovinu.

„Sečteno a podtrženo, Freedom Holding vysílá řadu varovných signálů týkajících se prakticky každé kategorie finančních nesrovnalostí hodných vyšetřování,“ napsali analytici společnosti Hindenburg. Ta se zaměřuje na odhalování korporátních poklesků a podvodů. Pokud Hindenburg narazí na podezřelé dění v některé z analyzovaných společností, zveřejní zprávu a zároveň otevře burzovní „sázky“ na pokles ceny akcií či jiných cenných papírů dotčené firmy.

Za zmínku stojí, že na nesrovnalosti okolo podnikání skupiny Timura Turlova, který je od loňska na sankční listině ukrajinské vlády, již dříve upozornila rovněž americká analytická společnost Citron Research. Mimochodem, letos na jaře jsem s Turlovem udělal rozhovor.

• Skupina miliardáře Turlova čelí závažným obviněním. Jeho platforma působí i v Česku (E15)

Cenné papíry společnosti VinFast, vietnamského výrobce osobních vozů na elektrický pohon, vyletěly prudce nahoru během jejich úterní premiéry na burze Nasdaq. V první den obchodování kurz akcií posílil na 37 dolarů, tedy o 270 procent. Tržní hodnota firmy se díky výraznému nárůstu vyšplhala až na 85 miliard dolarů, což je v přepočtu téměř 1,9 bilionu korun. Kapitalizace společnosti díky tomu dočasně překonala hodnotu tradičních automobilek, jako jsou Volkswagen či Ford.

Obrovský nárůst ceny však byl, zdá se, způsoben především tím, že takzvaný free float je zanedbatelný – zakladatel Pham Nhat Vuong i po vstupu na burzu nadále kontroluje prostřednictvím svého holdingu Vingroup JSC okolo 99 procent cenných papírů firmy. Vzhledem k malému počtu akcií dostupnému pro obchodování tak může kurzem zahýbat i pár relativně menších objednávek.

Na trhu Nasdaq se akcie společnosti VinFast začaly obchodovat poté, co došlo k dokončení spojení s účelovou akviziční společností Black Spade Acquisition Co. V závěru týdne už byla cena akcií podstatně níže – páteční uzavírací kurz byl 15,4 dolaru.

• Bouřlivý týden akcií vietnamské automobilky VinFast. Kurz prudce vyletěl, následně spadl (E15)

Postřeh investora 💡

„Ocenění akcií v Evropě je vůči USA již nezaslouženě nízko. Krátkodobě zde sice s horším makroobrázkem a pokračováním ukrajinského konfliktu ještě výraznější valuační dotažení směrem k USA asi nebude namístě, ve střednědobém horizontu už ale vidím velkou šanci na snížení historického diskontu,“ píše v komentáři pro E15 analytik České spořitelny Jan Šafránek.

Další doporučená četba 📰

• Čínský realitní sektor, který hraje v tamní ekonomice významnou roli, se zmítá v krizi. Problémy se splácením dluhů mají mimo jiné významné developerské skupiny.

Holding Evergrande minulý týden požádal v USA o ochranu před věřiteli. Insolvenční řízení již probíhají v Hongkongu a na Kajmanských ostrovech. Závazky skupiny vůči domácím i zahraničním investorům přesahují 300 miliard dolarů. Ve vážných problémech je například i developer Country Garden. A v neposlední řadě ani finanční konglomerát Zhongzhi není schopen vrátit investorům peníze z investičních produktů, z nich peníze putovaly právě do developerských projekty. Tématu se věnuje například server Nikkei Asia. (Evergrande shows China property 'zombification': 5 things to know)

Zajímavý je také text od ekonoma George Magnuse (účet na twitteru) z Oxford University v magazínu The Spectator. (China’s property sector is on the brink of disaster – again). A celkově k čínské ekonomice vyšel rozsáhlý článek ve Wall Street Journal. (China’s 40-Year Boom Is Over. What Comes Next?). K Číně doporučuji také sledovat twitterový účet ekonoma Michaela Pettise.

Mimochodem, podle amerického Peterson Institute for International Economics roste podíl čínským státem ovládaných firem na celkové tržní hodnotě čínských veřejně obchodovaných firem. „Pokles podílu soukromého sektoru mezi největšími čínskými společnostmi čtyři pololetí po sobě (do poloviny roku 2023) nepodporuje optimismus ohledně budoucí dynamiky čínské ekonomiky,“ píší experti institutu.

• Ondřej Záruba, provozovatel finančního serveru Finsider a majitel analytické společnosti Comsense analytics, vydal druhý díl popisu situace okolo brněnské skupiny DRFG, kterou ovládá podnikatel David Rusňák. Text se věnuje tomu, jak DRFG přeprodávala se ziskem majetek do spřízněného nemovitostního fondu. Využívala tak přítoku nových peněz do Czech Real Estate Investment Fund (CREIF).

Jenže čistý příliv kapitálu do fondu se loni změnil v čistý odliv – klienti více peněz vybrali, než vložili - což může pro byznys model DRFG představovat problém. Dění okolo této skupiny tak bude určitě dobré dále pozorně sledovat, jelikož závazky vůči investorům jdou do miliard korun. (Z čeho pramení oprávněná nervozita okolo DRFG – část II.)