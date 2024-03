Dařilo se také například akciím v Japonsku, kde ukazatel Nikkei pokořil v předchozích týdnech maxima z konce 80. let, kdy vrcholila tamní akciová a realitní bublina, a dokonce se poprvé v historii podíval nad hranici 40 tisíc bodů. A přes všechny negativní zprávy o vývoji německého hospodářství nových rekordů dosáhl i DAX, hlavní index frankfurtské burzy.

Stručně 📰

• Kryptoměna bitcoin se na úvod týdne obchodovala okolo 67 tisíc dolarů, byla tak na nejvyšších úrovních od konce roku 2021. V úterý dokonce překonala rekord z listopadu 2021 v hodnotě 69 tisíc dolarů. Cenu žene nahoru mimo jiné zájem investorů o burzovně obchodované fondy (ETF) podložené právě touto digitální měnou. (Reuters)

• Index Nikkei, který měří vývoj cen nejvýznamnějších akciových titulů na japonské burze, i díky zájmu zahraničních investorů uzavřel na úvod tohoto týdne poprvé nad 40 tisíci bodů. Od začátku roku již Nikkei posílil o 19 procent, a navazuje tak na loňské 28procentní zhodnocení. Na konci února ukazatel překonal předchozí maxima z prosince 1989. (Nikkei Asia)

Vývoj indexu Nikkei od 70. let

• Miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč opět navýšili vlastnický podíl v německé společnosti Metro AG, která na českém trhu působí pod značkou Makro, a to z asi 41 na 49,99 procenta. Podnikatelé tak zůstávají v této nadnárodní firmě největšími akcionáři. Oba byznysmeni jsou mimo jiné spolumajiteli vydavatelství Czech News Center, které vydává deník e15. (e15)

• Nadnárodní e-commerce společnost Shein zvažuje uvedení svých akcií na londýnskou burzu. Původně chtěla uskutečnit primární veřejnou nabídku v New Yorku, tato varianta se však nyní zdá být méně pravděpodobná. Důvodem je mimo jiné postoj některých amerických politiků – těm se nezamlouvá čínský původ firmy (i když sídlo má oficiálně v Singapuru) a také podezření z využívání otrocké práce v čínské provincii Sin-ťiang. (Financial Times)

• Na burzu se chystá vstoupit také americká sociální síť Reddit. Primární veřejná nabídka na New York Stock Exchange by měla firmu ocenit až na 6,5 miliardy dolarů. Přitom v roce 2021 byla firma na neveřejných trzích oceněna až na deset miliard dolarů. Mezi její významné akcionáře patří mimo jiné Sam Altman, generální ředitel společnosti OpenAI. Do Redditu investoval již před deseti lety. (CNBC)

Zaujalo nás 📻

Investice do neregulovaných finančních produktů a investičních firem se mnohdy nevyplácí. Odrazujícím příkladem je i společnost Cryfin, která v minulosti lákala investory na zhodnocení peněz na kryptoměnových trzích. Místo toho však podle policie měli hlavní tvář firmy Václav Holler a jeho kolegové využívat peníze klientů pro své vlastní potřeby, včetně pronájmu aut a lukrativních prostor. Vysoké částky šly také na provize zprostředkovatelům. Klientům Cryfin dluží přes miliardu korun. A samotný Holler zbankrotoval. V závěru února Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o jeho úpadku, čímž vyvrcholila Hollerova insolvenční anabáze táhnoucí se od loňského listopadu. Tématu se věnuje kolega Jaroslav Bukovský. (Úpadek mlčenlivého kryptokrále. Majitel Cryfinu Holler oficiálně zbankrotoval, věřitelé bědují – e15)

Z bitcoinu se zase stává továrna na sny – alespoň na ty o bohatství, píše ve svém článku kolega Jan Vávra. Hlavní kryptoměna překonala po více než dvou letech hranici 60 tisíc dolarů za jeden bitcoin a má našlápnuto k novým cenovým rekordům. Daří se i ostatním virtuálním mincím jako ether, který podobně jako bitcoin posílil za poslední měsíc o zhruba 50 procent. Podle některých expertů ale ta největší spekulativní kryptománie teprve nastane. Navzdory tomu, že v historickém srovnání se kurz bitcoinu v tuto dobu pohybuje abnormálně vysoko už nyní. (Bitcoin šplhá k rekordům, ale to největší kryptošílenství teprve přijde – e15)

Realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) českého miliardáře Radovana Vítka minulý týden oznámila dokončení prodeje tří nemovitostí v Británii, v Polsku a v Chorvatsku. Uvedla rovněž, že podepsala s firmou S Immo předběžnou dohodu o prodeji portfolia kancelářských a maloobchodních nemovitostí v České republice v celkové hodnotě kolem 495 milionů eur (zhruba 12,5 miliardy korun). CPIPG, která se na přelomu roku stala terčem kampaně amerického fondu Muddy Waters, vlastní ve firmě S Immo většinový podíl. (Vítek prodával v Británii, Polsku a Chorvatsku, CPIPG navíc chystá obchod za půl miliardy eur – e15)

Postřeh investora 📈

„Je normální cítit investorskou nervozitu v dobách, kdy akciový trh dosahuje nových rekordů. Historie však ukazuje, že pokud takovému pocitu podlehnete, může to být neblahé pro vaše bohatství,“ píše ve své analýze stratég britské investiční společnosti Schroders Duncan Lamont. „Že se někdo chce zbavovat akcií, může mít různé důvody, ale to, že se trh nachází na historických rekordech, k nim nepatří,“ dodává.

Lamont spočítal, že americký akciový trh ve 1176 měsících od roku 1926 dosahoval nových rekordů v 30 procentech případů. „A v průměru 12měsíční výnosy po dosažení historického maxima pak byly lepší než jindy: 10,3 procenta nad inflací ve srovnání s 8,6 procenta, když trh nebyl na rekordu. Mírně lepší byly v průměru i výnosy ve dvouletém nebo tříletém horizontu,“ uvádí Lamont.

Stratég rovněž spočítal, že investor, který by se býval v minulosti rozhodl prodat americké akcie a uchýlil se na další měsíc do „bezpečí“ hotovosti, kdykoliv se burzovní indexy vyšplhaly na nový rekord, by se v dlouhodobém investičním horizontu připravil o značnou část zhodnocení. V desetiletém a delším období by šlo o desítky procent.

Téma je v současnosti o to aktuálnější, protože americký S&P 500 vytváří v posledních týdnech nová historická maxima. Pro investory může být lákavé vybrat zisky a pak čekat s nákupem na případnou korekci. Roli v takovém chování mohou sehrát i různí analytici a „proroci“ zvěstující ať už v médiích, či na sociálních sítích všelijaké černé scénáře. Nejen nezkušený investor pak může pokušení prodat snadno podlehnout. Jak ale ukazuje Lamont, snaha o takové rychlé reakce podle trhu může být investorskou cestou do pekel.