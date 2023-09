Tečka za investicí do Venatoru. PPF přikoupila akcie prodejce jachet. Fondu J&T Arch se daří | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

fond J&T a Michala Šnobra odepsal investici do britské chemičky Venator,

bankovní rada ČNB začne řešit snižování úrokových sazeb,

PPF přikoupila na burze akcie amerického prodejce jachet,

fond J&T Arch Investments SICAV těží z růstu hodnoty Křetínského skupiny EPH,

plus další zajímavosti a informace ze světa investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Stručně 📻

– Američtí centrální bankéři ponechali klíčovou úrokovou sazbu beze změny na úrovni 5,25 až 5,50 procenta, tedy na nejvyšší úrovni za posledních 22 let. Snaží se tak srazit inflaci k dvouprocentnímu cíli. (Reuters)

– Microsoft je o něco blíž nákupu videoherní společnosti Activision Blizzard poté, co britský úřad pro hospodářskou soutěž předběžně schválil upravenou dohodu o převzetí. (Fio banka)

– Zbrojařská skupina Colt CZ Group, která má akcie zalistované na pražské burze, zveřejnila výsledky hospodaření za první pololetí a také výhled na celý rok. Zisk po zdanění jí klesl meziročně o pět procent. (Colt CZ)

– Již 92letý australský mediální magnát Rupert Murdoch opouští vedení Fox Corporation i News Corporation. V čele obou mediálních firem jej vystřídá jeho syn Lachlan. (e15)

– Americká společnost Ark Invest známé investorky Cathie Woodové expanduje do Evropy. Koupila londýnského správce burzovně obchodovaných fondů Rize ETF a přejmenuje jej na Ark Invest Europe. (Financial Times)

Co se děje na trzích 📈

Diskuze členů bankovní rady České národní banky v čele s guvernérem Alešem Michlem se na nadcházejícím měnověpolitickém zasedání ve středu 27. září začne točit kolem načasování prvního snížení sazeb. Může k němu dojít už v závěru letošního roku, teď se ale jeho ohlášení ještě neočekává.

Centrální banka drží svou klíčovou úrokovou sazbu již od loňského června na sedmi procentech, tedy na nejvyšší úrovni od konce 90. let. Důvodem je snaha tlumit silné inflační tlaky v ekonomice. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen postupně polevuje, i tak se ale centrální bankéři budou muset vypořádat s řadou argumentů pro snížení sazeb i proti němu.

„Zářijové jednání ČNB změnu sazeb nepřinese, trh ale v současnosti napjatě očekává, jestli k prvnímu, mírnému snížení sazeb dojde ještě závěrem letošního roku, nebo až začátkem roku příštího,“ říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Podobně se v rozhovoru pro e15 (🔓) vyjádřil člen bankovní rady Jan Procházka: „Diskuze o potenciálním snižování sazeb začne na zářijové radě. Tam budeme diskutovat o tom, jak tento proces uchopit, ale rozhodně neočekávám, že by došlo v září k poklesu.“

Snížení klíčové úrokové míry by mělo být mimo jiné impulzem pro bankovní domy, aby zlevnily hypotéky. Na druhou stranu by ovšem bezpochyby kleslo také úročení spořicích účtů či termínovaných vkladů.

Společný fond J&T a investora Michala Šnobra J&T MS 1 SICAV udělal tečku za neúspěšnou investicí do akcií nyní už zkrachovalé britské chemičky Venator Materials. Výměnou za finanční kompenzaci souhlasil s tím, že ukončí soudní spor namířený proti podobě restrukturalizačního plánu. I tak výsledná ztráta přesahuje 500 milionů korun.

„Fond na valných hromadách v červenci a následně i v srpnu hlasoval proti předloženým bodům ve snaze ochránit svoji investici,“ uvedl v tiskové zprávě fond J&T Arch Investments. Ten vlastní v J&T MS 1 SICAV většinový 70procentní podíl. Michal Šnobr je menšinovým podílníkem.

„Po diskuzi s americkými a britskými právníky dospěl fond k názoru, že k implementaci restrukturalizačního plánu by v dohledné době stejně došlo. Pokračování sporu by vyústilo pouze v další materiální výdaje spojené s právními poradci, a především v potenciální sankce ze strany amerického soudu za nerespektování jeho rozhodnutí,“ dodal fond.

Fond J&T MS 1 SICAV byl se 14procentním podílem druhým největším akcionářem Venatoru. Podle restrukturalizačního plánu se věřitelé této společnosti stanou jejími novými majiteli a akcie stávajících podílníků budou zrušeny bez náhrady. O peníze tak přijde i řada tuzemských individuálních investorů, kteří se nechali J&T a Šnobrem inspirovat a akcie rovněž koupili.

Investiční skupina PPF přikupovala akcie americké společnosti MarineMax, největšího světového prodejce jachet. Podle nejnovějšího hlášení adresovaného americké Komisi pro cenné papíry nyní vlastní 6,8 procenta akcií. Její podíl má podle aktuálního kurzu cenných papírů hodnotu přibližně 47 milionů dolarů, v přepočtu přes miliardu korun.

V předchozím oznámení z konce května PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s rodinou, oznámila, že drží v MarineMax 5,4procentní podíl. Akcie tehdy nakoupila v období od 27. dubna do 22. května. V té době se cenné papíry obchodovaly na newyorské burze po předchozí korekci za méně než 30 dolarů. V závěru minulého týdne byl kurz 31,50 dolaru.

Pro největší tuzemskou finanční skupinu je to již čtvrtá investice do jachtařského odvětví. Jde tak o další potvrzení, že to PPF s rekreačními plavidly myslí vážně.

„Odvětví služeb souvisejících s dovolenou na moři a pronájmem rekreačních plavidel nyní zažívá silný růst. Naše investice do společnosti MarineMax je plně v souladu s tímto trendem a navazuje na předchozí transakce PPF v tomto segmentu ekologicky udržitelného globálního cestovního ruchu,“ sdělil již dříve e15 (🔓) mluvčí PPF Leoš Rousek.

Vývoj kurzu akcií společnosti Marinemax v posledních pěti letech

Zdroj: Google Finance

Skupina PPF vstoupila do oboru v roce 2021. S francouzským výrobcem menších rekreačních plavidel Groupe Beneteau tehdy vytvořila společný podnik Blue Sea Holding, který postupně získal kontrolní podíly v globálních společnostech Dream Yacht Charter a Navigare Yachting. Obě firmy se zaměřují na pronájem jachet, Dream Yacht Charter je dokonce jedničkou na trhu.

Letos v březnu do portfolia skupina PPF přidala společnost Robertson & Caine, jihoafrického výrobce katamaránů značky Leopard.

Připomenu, že pod vedením generálního ředitele Jiřího Šmejce se PPF od loňského podzimu více zaměřila na investice na veřejných akciových trzích. Postupně získala poměrně významné podíly v německé televizní společnosti Prosiebensat 1 Media (15 procent), polské nadnárodní logistické skupině InPost (16,75 procenta) a ve švédské streamingové platformě Viaplay (6,3 procenta).

A ještě jednou J&T. Její fond J&T Arch Investments SICAV, který umožňuje kvalifikovaným investorům zhodnocovat kapitál v podnikatelských projektech Patrika Tkáče a Daniela Křetínského, zveřejnil v závěru minulého týdne čtvrtletní zprávu. (pozn.: oba byznysmeni jsou majiteli Czech News Center, vydavatele e15, a tedy i tohoto newsletteru)

„S potěšením mohu konstatovat, že portfolio po dvou silných čtvrtletích pokračovalo i nadále ve velmi solidním růstu. Ten byl tažen zejména robustním zhodnocením naší největší investiční platformy (J&T Alliance), která se opírá o partnerství s Danielem Křetínským,“ píše v dokumentu člen investičního výboru Adam Tomis.

„Hlavním motorem jejího zhodnocení bylo přecenění podílu ve skupině Energetický a průmyslový holding (EPH), v menší míře pak také přecenění podílů ve společnostech EC Investments a Supratuc2020,“ dodává.

Fond mimo jiné vlastní podíly ve veřejně obchodovaných společnostech ČEZ a Moneta Money Bank. Je rovněž investorem v Rohlik Group Tomáše Čupra. Dopis se věnuje i již zmíněné nevydařené investici do akcií chemické skupiny Venator.

Objem aktiv fondu k 30. červnu 2023 činil bezmála 40 miliard korun. Nakupovat a prodávat jeho akcie je možné i na pražské burze, hodnota akcií fondu vydaných v korunách vzrostla za poslední rok přibližně o 17 procent.

Složení portfolia fondu J&T Arch Investments SICAV

Zdroj: J&T Arch Investments SICAV

Postřeh investora 💡

„V odvětví, ve kterém pracuji, mnoho lidí myslí krátkodobě, zajímají se jen o to, co se stane v příštích třech měsících. Ale já se snažím identifikovat firmy, které se ukážou jako úspěšná investice v horizontu příštích 20 let,“ cituji ve svém textu investora Nicka Traina, kterému se někdy přezdívá „britský Buffett“. Důvodem je, že jeho investiční filozofie je v mnohém podobná legendárnímu „věštci z Omahy“. Více se o Trainově přístupu dozvíte v článku Britský Buffett sází na výrobce prémiového alkoholu, který se zabývá jednou z dlouhodobých investic tohoto britského investora.

Další doporučená četba 📰

• Server Nikkei Asia se věnuje japonské spolupráci s Velkou Británií a Itálií ve vývoji nové generace bojových letounů. Na projektu se podílí britská strojírenská skupina BAE Systems, italská společnost Leonardo a japonský holding Mitsubishi Heavy Industries. Vývoj strojů, které by měly začít létat v roce 2035, je součástí nové strategie národní bezpečnosti Japonska. To se postupně odvrací od poválečného pacifismu a chce hrát větší roli v bezpečnosti regionu jihovýchodní Asie a Tichomoří. (Japan’s new jet fighter alliance pushes limits of defense policy – Nikkei Asia)

• Investiční ředitel americké finanční společnosti NDVR Roni Israelov se v textu pro finanční server Barron’s věnuje otázce, kolik akciových titulů by ideálně měl mít investor v dlouhodobém portfoliu. Názory na toto téma se liší – jsou investoři, kteří věří svým schopnostem a vlastní velmi koncentrované portfolio například s deseti tituly, jiní považují za ideální počet zhruba 20 až 30 společností. Podle Israelova však ne každý má investiční talent a štěstí jako třeba miliardář Marc Cuban, který v minulosti prohlásil, že „diverzifikace je pro idioty“, a to může vést k nenapravitelným ztrátám. Většině individuálních investorů proto Israelov doporučuje rozložení rizik mezi výrazně více než 30 společností. (Why Your Portfolio Should Hold Way More Than 30 Stocks – Barron’s)