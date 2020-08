Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Ukrajina zařadila Česko na červený seznam rizikových zemí. Čeští občané musejí při vstupu do země předložit negativní test na COVID-19 starý nanejvýš 48 hodin, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény. Už delší dobu s podobnými obavami vnímá české cestovatele například také Finsko - to své hranice turistům neotvírá. Režim na hranicích všech zemí světa znázorňuje interaktivní mapa světa, kterou web E15.cz vytvořil na základě informací ministerstva zahraničí.