Ethereum čekají velké změny. Cena kryptoměny se chová zvláštně | E15.cz

Z etheru se má stát deflační kryptoměna a zakladatel Twitteru Jack Dorsey oznámil ambiciózní plány v bitcoinovém byznysu. Kdo by v reakci na tyto zprávy čekal nárůst ceny obou digitálních mincí, nedočkal by se. Více v aktuálním Krypto-grafu týdne.

Kryptotrh se nachází se zvláštním období. Cena bitcoinu jako by zůstala uvězněná mezi 30 až 40 tisíci dolary a experti se neshodnou, jestli je namístě čekat výrazný propad, nebo naopak odraz k novým rekordům.

Objemy obchodů s digitálními měnami navíc ve srovnání s letošním vrcholem brutálně klesly a vše jako by nasvědčovalo tomu, že bitcoin a spol. během léta nikoho moc nezajímá. Období sucha obzvláště vynikne v kontextu dění kolem dvou nejrožšířenějších kryptoměn.

Jack Dorsey ve včerejším tweetu oznámil vznik nové firemní divize své fintechové společnosti Square. Větev prozatím označovaná jako TBD se má specializovat na svět decentralizovaných financí (DeFi) a zároveň na bitcoin. Celé řešení má fungovat na principu open-source, tedy veřejně přístupného zdrojového kódu.

Dorseyho iniciativa by v praxi mohla vést k tomu, že pro držitele kryptoměny by se například rozšířila nabídka služeb, přes které lze čerpat úroky z půjčování svých digitálních mincí. Této oblasti v současnosti dominuje platforma Ethereum. Také její vývojáři připravují změny. Ty by měly zájem o Ethereum a digitální měnu ether, která jím koluje, ještě zvýšit.

Aktuálně to vypadá, že čtvrtého srpna začne nabíhat update snižující ve svém důsledku počet etherů v oběhu. Ethereum totiž z každého transakčního poplatku část takto vynaložených peněz, v tomto případě etherů, nenávratně „spálí“. To má vést nejen k nižším nákladům na převod etheru, ale zejména také k tomu, že podle dostupných analýz počet etherů v oběhu kvůli tomuto opatření klesne každý rok o zhruba jedno procento.

Nevypadá to ale, že by to investory příliš vzrušovalo. Během posledních sedmi dní cena etheru odepsala dvanáct procent. Virtuální měny jsou sice světu tradičních finančních trhů poměrně dost vzdáleny, kryptospekulanti si ale nejspíš mimořádně dobře osvojili známou akciovou poučku „Sell in May and Go Away“.

