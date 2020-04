Bitcoin se dostal nad osm tisíc dolarů | E15.cz

Naposledy se nad osmi tisíci dolary bitcoin nacházel v první polovině března. Za poslední týden vzrostla jeho hodnota o 23 procent. Spekulanty žene k nákupu kryptoměny vidina blížícího se půlení (halvingu), kdy má dojít k redukci nově generovaných virtuálních mincí na polovinu. Zvýší se poté relativní vzácnost digitální měny.

V polovině března bitcoin a spol. prošly jedním z nejprudších cenových pádů své dosavadní historie, když během 24 hodin odepsaly padesát procent své hodnoty. Letošní cenové minimum se tak v případě bitcoinu nachází na hodnotě 3700 dolarů.

Z toho se však virtuální měna rychle zotavila. Navíc poprvé od masivní únorové vlny výprodejů na finančních trzích bitcoin svou výkonností překonává širší index amerických akcií S&P 500, upozornil analytik společnosti The Block Larry Cermak.

Šéf investiční společnosti Pantera Dan Morehead dodal, že kryptoměně se dokonce podařilo překonat letošní zhodnocení zlata. Od začátku roku její cena vzrostla o více než 16 procent, zatímco drahý kov posílil o 13 procent.

#Bitcoin overtakes Gold Year-To-Date.



Bitcoin was born in a financial crisis. It will come of age in this one. pic.twitter.com/Lw2Sn9RtR1