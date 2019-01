Jako „odraz mrtvé kočky.“ Autor mimořádně přesné předpovědi bitcoinu věští další pád | E15.cz

„Technická analýza ceny bitcoinu se řídí obecným pravidlem: narušení parabolického růstu vede k více než 80procentnímu propadu hodnoty kryptoměny. Pokud toto pravidlo nadále platí, pak by se měla cena bitcoinu dostat pod čtyři tisíce dolarů. Poznámka: Tenhle tweet ze mě ještě nedělá hatera.“

Tyto řádky napsal Brandt 22. ledna, tedy v době, kdy se kurz virtuální měny pohyboval nad 11500 dolary. Bitcoin již měl za sebou výrazný propad z prosincového dvacetitisícového maxima. V závěru letošního roku se pak v souladu s Brandtovou predikcí podíval pod čtyři tisíce dolarů.

General TA rule -- violation of parabolic advance leads to 80%+ decline in value. If general rule is followed, BTC should retrace to <$4,000. Note: This Tweet does not make me a hater. pic.twitter.com/jDNI1osinU