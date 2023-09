Elon Musk stále může s X uspět, říká Alex Pilař | e15.cz

Vnímání velkých sociálních sítích se zásadně změnilo. Takzvané arabské jaro je dávnou minulostí a s ním také iluze, že Facebook či Twitter (X) jsou nadějí na lepší fungování demokracie. Záplava lží, svévolné a neprůhledné rozhodování o cenzuře obsahu a nadto nevyzpytatelné směřování X pod vedením Elona Muska vedou množství dosavadních uživatelů k úvahám, jestli není čas této mikroblogovací službě dát vale.

Částečně se to už projevuje nárůstem zájmu o alternativní sítě jako Mastodon, Bluesky či Nostr. Právě na základech posledně jmenované platformy stojí zhruba půl roku starý český Plebstr, který vede Matěj Švancer.

Domácí startup chce zaujmout mimo jiné tím, že umožňuje uživatelům Plebstru vzájemné posílání spropitného za kvalitní obsah. Švancer a jeho tým přitom s něčím podobným zkusili prorazit nejprve na Twitteru. V roce 2021 spustili aplikaci Tweetoshi, která umožnila majitelům twitterových účtů vidět obsah známé sítě novou optikou – ocenit zajímavé příspěvky mohli nejen lajkováním, ale i penězi. Přesněji řečeno instantním zasláním miniaturního kousku bitcoinu.

Zájem o Plebstr mají také investoři

Po převzetí Twitteru Elonem Muskem se však přístup k obsahu sítě, která se od letošního července jmenuje X, pro vývojáře třetích stran v podstatě uzavřel. Musk nechal přebudovat API, rozhraní, přes které vnější aplikace komunikují se systémem služby. Tweetoshi bylo pozastaveno – a Švancerův tým se začal více věnovat Plebstru.

České službě turbulentní dění kolem X ostatně jen nahrálo. Alex Pilař, který do Plebstru už dříve vstoupil jako angel investor primárně neočekávající zisk, připomíná, že zájem o náhradu za X má nejen část uživatelů, ale také investoři. „Na jaře se tým Plebstru začal bavit s newyorským akcelerátorem Wolf. Je to investiční fond, který si vybírá vždy osm startupů do akceleračního programu, který probíhá v New York City a trvá přes dva měsíce. Plebstr byl jedním z úspěšných projektů a Wolf do něj poté vstoupil i jako další investor,“ říká Pilař.

„Nejdůležitější je, že si kluci uvědomili svobodu, kterou jim dává decentralizovaný svět a protokoly jako Nostr, kde mohou budovat cokoli a nikdo jim v tom nemůže bránit jako na Twitteru a dalších centralizovaných sítích,“ upozorňuje jedna z nejvýraznějších postav české bitcoinové komunity.

Nesdílí ale apokalyptické vize, které vliv Muska na někdejší Twitter provázejí. „Většina lidí, kteří z Twitteru dramaticky odešli, byla za pár měsíců zpátky. Zdá se mi, že je X stále nejrelevantnější platforma. I Jack Dorsey se vrátil zpátky domů,“ připomíná Pilař spoluzakladatele a bývalého generálního ředitele Twitteru. „Já bych tedy proti Muskovi nesázel nikdy a myslím si, že pořád ještě může svých cílů s X dosáhnout.“

Peníze jsou víc než lajky

Pilař proto nevylučuje, že se bitcoinové spropitné v českém podání na Muskovu síť jednou zase vrátí: „Uvidíme, jak se X změní pod vedením nové šéfky Lindy Yaccarinové, a jestli se najde jiné řešení.“ Muž, který podporoval už Tweetoshi a na tým Plebstru působí hlavně jako mentor, ovšem konceptu digitálních mikroplateb věří bez ohledu na platformu, kde jsou nasazeny.

„Spropitné“ je podle něj víc než jen jiná forma lajkování. „Od začátku si rozhodně myslím, že to je způsob, který může vést k monetizaci obsahu. Některé podcasty už na tomhle principu třeba stojí. Technologie zcela určitě míří tímto směrem. Jestli ale dostatečně zaujme trh, to se teprve uvidí,“ uvažuje Pilař. Přiznává ale, že on sám si přes svůj profil na Tweetoshi a později Plebstru zatím „vydělal“ jen pár drobných.