Měsíce bez kulturních akcí. Pořadatelé tratí miliony | E15.cz

Co měla vláda udělat jinak? Robert Schaffer, předseda představenstva a generální ředitel, Bestsport, O2 arena a O2 universum: V našem oboru by se určitě při rozvolňovacích opatřeních měla respektovat velikost místa konání dané akce. V září při hokeji jsme měli vytíženost zhruba pět procent, zatímco v některých divadlech bylo s kapacitou tisíc míst a tisícem prodaných vstupenek narváno k prasknutí. Tohle jsem nepochopil. Z hlediska státní podpory mě mrzí, že vláda nepřistoupila k pomoci organizátorům velkých kongresů. V naší republice jich je jen několik, pracují někdy i pět a více let na tom, aby se u nás konaly mezinárodní lékařské kongresy, kdy do České republiky přijedou ty největší kapacity ze svého oboru, přivezou know-how, mnoho vystavovatelů, naplní hotely a tak dále… Bohužel s tím mají spojené poměrně veliké náklady a vláda je zatím opomíjí, i když musí vědět, že tento sektor ještě minimálně šest měsíců nepojede. Tady je určitě prostor k nápravě a nemyslím, že to je o nějaké veliké částce. Daniel Přibyl, ředitel Městských divadel pražských: Poučit se z chyb a neopakovat je, ať už se to týká rozvolňování, chytré karantény, komunikace s veřejností a tak dále. Jiří Sedlák, šéf komunikace Colours of Ostrava: V tuto chvíli je nejdůležitější se podívat do budoucnosti, neboť letošní rok rozhodne, zda celé odvětví živé kultury, nejen hudby, přežije. Nejdůležitější bude ve spolupráci s vládou stanovit jasná pravidla a postupy, kdy se akce budou moci vrátit tak, abychom měli jasnou dlouhodobou perspektivu a nebyli jsme závislí na momentální situaci, která se může měnit. Určitě nám pomůže podpora státních programů, které návrat velkých akcí vytvářejících obrovské, nejen ekonomické, hodnoty pro celou společnost umožní. Naše akce se ale připravují celý rok, není to možné udělat za měsíc, či v kratším čase. Zároveň bude naší úlohou vrátit veřejnosti důvěru ve velké kulturní akce, přesvědčit je, že jsou bezpečné, že proběhnou a že se kulturní život vrací k normálu. Serge Grimaux, ředitel Forum Karlín: Chápu, že to vše bylo nové a nikdo zpočátku nic moc nevěděl. Přijde mi ale, že to jisté překvapení, které bylo na počátku, pořád tak trochu přetrvává. Očekával bych, že rozhodnutí budou více ucelená a podložená. Mělo by se také více naslouchat vědě. Vidět chyby zpětně je nicméně jednoduché. David Gaydečka, pořadatel Metronome Festival Prague: V Česku se vyprofilovalo několik oborových sdružení a bylo by fajn, kdyby se s nimi víc jednalo, hodně věcí by to ulehčilo. Je tu také množství odborníků z branže, kteří umí postavit cokoliv kdekoliv, tak by mohli pomoci při stavbě třeba očkovacích center, ale údajně o to ze strany vlády není zájem. Negativní dopad byl i v selektování skupin, komu se pomůže a komu ne. Když se dělala kompenzace OSVČ v kultuře, tak na to nedosáhli lidé, kteří jsou přihlášeni do školy a studují. Proč by ten člověk měl být potrestaný za to, že chodí do školy? Často se říká, že kultura je zbytná, ale podle mě je vzdělávání a kultura to hlavní, co tady máme.