Oppenheimer v kinech: Rozpočet a nejvýdělečnější filmy roku 2023 | e15.cz

Snímek Oppenheimer je s rozpočtem sto milionů dolarů šestým nejdražším filmem Christophera Nolana. Nákladnější výrobu měl Temný rytíř povstal (250 milionů USD), Tenet, (200 milionů USD), Temný rytíř (185 milionů USD), Interstellar (165 milionů USD) a Batman začíná (150 milionů USD). Na podobnou částku jako Oppenheimer vyšel válečný velkofilm Dunkerk.

Do kin přichází Oppenheimer ve stejnou dobu jako snímek Barbie od Grety Gerwigové s rozpočtem 145 milionů. Oba filmy mají šanci dostat se mezi nejvýdělečnější snímky letošního roku, jistou překážkou pro Oppenheimera je rating pro dospělé. Pořadí nejvýdělečnějších filmů roku vypadá následovně:

Pořadí Název filmu Celkové tržby (USD) 1 The Super Mario Bros. ve filmu 1 346 387 109 2 Strážci Galaxie: Volume 3 843 481 906 3 Rychle a zběsile 10 704 709 660 4 Spider-Man: Napříč paralelními světy 666 588 740 5 Malá mořská víla 555 473 748 6 Ant-Man a Wasp: Quantumania 476 071 180 7 John Wick: Kapitola 4 426 978 565 8 Transformers: Probuzení monster 422 447 524 9 Mezi živly 317 784 825 10 Indiana Jones a nástroj osudu 308 880 989

Zdroj: Box Office Mojo

Christopher Nolan jako režisérská ikona současnosti

Režisér Christopher Nolan, pro mnohé Stanley Kubrick dneška, je u filmových fanoušků zapsaný jako ten, jehož filmy jsou opulentní spektákly, ze kterých oči lezou z důlků. Čas v nich běží pozpátku (jako ve filmu Tenet), v několika rovinách najednou (jako v Dunkerku) anebo úplně na přeskáčku (v Mementu). Dokonce si jejich zásluhou umíme představit, co je to „sen ve snu“ (Počátek) či jak vypadá pád do černé díry (Interstellar). A přestože to diváci milují, rozhodl se tento dvaapadesátiletý rodák z Londýna udělat pro svůj nový film několik poměrně zásadních změn a vystoupit ze svého obvyklého modu operandi.

Film Oppenheimer, který vypráví o vynálezu atomové bomby, je pojmenován podle jejího vynálezce, amerického fyzika J. Roberta Oppenheimera. Hlavní role připadla Cillianu Murphymu, se kterým geniální režisér v minulosti točil už pětkrát. Dosud mu však nesvěřil hlavní, či dokonce titulní roli.

Atomový výbuch bez CGI? Složité

Se stopáží sto osmdesát minut se jedná o vůbec nejdelší Nolanův film. To by mohlo svádět k domněnce, že vzhledem k tématu bude film jednou velkou jízdou počítačem vytvořených vizuálních efektů. Není to tak. Christopher Nolan, filmový svéráz a jedna z největších režisérských hvězd posledních desetiletí, se totiž rozhodl neúčastnit se souboje s filmy typu Avatar 2 anebo shlukem marvelovek s všudypřítomnou CGI technologií. Většinu vizuálních efektů proto natočil „analogově“.

Ale příznivce černočerného humoru upozorňujeme, že ne docela: „Vytvořit vizualizaci testu Trinity (prvního jaderného výbuchu vůbec – pozn. red.) bez použití počítačové animace byla obrovská výzva. Můj supervizor zvláštních efektů dostal za úkol zjistit, jak bychom mohli většinu z nich udělat v reálu. Od představení kvantové dynamiky a kvantové fyziky po samotný test v Novém Mexiku,“ vysvětlil Nolan v odborném magazínu Total Film.

Nový zážitek pro IMAX

Poměrně skrovný rozpočet ale není jedinou zvláštností filmu. Oppenheimer je také vůbec prvním filmem v historii, který obsahuje scény natočené na černobílý materiál pro IMAX. Rovněž je Nolanovým prvním filmem pro studio Universal. Od vedení studia si režisér vysloužil absolutní tvůrčí svobodu a také respekt. Ostatně po prvním zhlédnutí filmu hlavouni z Universalu rozhodli, že tři týdny před premiérou ani tři týdny po ní neuvedou a nebudou promovat žádný jiný film (do kin byl snímek v USA uveden uprostřed filmové sezony, přesněji 21. července, v Česku o den dříve).

Co se samotného tématu týká, na filmovém plátně se neobjevuje zcela poprvé. Koncem osmdesátých let jej zrealizoval jiný britský režisér Roland Joffé (Mise) svým snímkem Tlusťoch a chlapeček s Paulem Newmanem v hlavní roli. Filmoví kritici ani filmoví fanoušci však příliš nadšeni nebyli. A tak má Nolan jedinečnou příležitost vysvětlit téma, které nás znovu dnes a denně děsí z novin a zpravodajství. O zbrani schopné vyhladit lidstvo, ale i o pochybách jejího tvůrce, zda vůbec měla kdy existovat.

VIDEO: Oppenheimer: Exkluzivní ukázka z filmu