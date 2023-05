Pražský Smíchov se brzy změní k nepoznání | e15.cz

Někdejšího průmyslový charakter Smíchova je dnes ten tam. A co víc, tato část Prahy 5 se v několika letech promění ve zcela nové město. Nepřibývají zde pouze domy, ale celé bloky. Obyvatelé a lidé pracující ve Smíchov City naplní zcela novým druhem života prostor někdejšího nákladového nádraží. Lidé, kteří zakotví o něco dál, budou znát jen odkazy na lihovar.

Okolí dopravního terminálu Na Knížecí na pražském Smíchově se za poslední dva roky proměnilo k nepoznání. Vietnamskou tržnici nahradil diametrálně odlišný market Manifesto s vytříbenou nabídkou jídel a kulturním programem. V areálu bývalého nákladového nádraží Praha-Smíchov vyrostly první domy multimiliardového projektu Smíchov City developera Sekyra Group. Ten na dvaceti hektarech postupně staví novou městskou čtvrť.

První etapa Smíchov City v severní části území u zastávky Na Knížecí už finišuje. Druhá etapa projektu v jižní části nádraží, jejíž součástí je nová centrála České spořitelny, získala letos na jaře stavební povolení. Kvůli oběma etapám uspořádala společnost Sekyra Group mezinárodní architektonické soutěže.

Nové bytové domy Na Knížecí již stojí

Součástí první etapy jsou letos na jaře dokončené bytové domy poblíž zastávky Na Knížecí. Developer je rozčlenil do tradičních domovních bloků, jakými je charakteristická starší zástavba na Vinohradech nebo na Žižkově. „Na Smíchov City aktuálně pracuje 21 různých architektonických týmů,“ vypočítává Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. „Snažíme se poctivě skládat domy tak, aby Smíchov City vypadalo jako rostlé město. Co dům, to individuální návrh,“ doplnil.

Rezidenční blok tvoří devět domovních vchodů, které se neliší jen fasádou, ale domy jsou unikátní i uvnitř od skladby bytů přes centrální prostory až po uspořádání výtahů. Většinu ze 450 bytů první etapy developer prodal už předloni. První blok o 220 bytech má být hotový k nastěhování v létě. Zbývající byty za rok.

Prodaná je i část obchodních prostor v parterech domů, ty klíčové z nich, například s rohovou pozicí, si Sekyra Group rozhodl ponechat „Držíme je proto, abychom dokázali ovlivnit život v tom území a zajistit, že tam nevznikne mrtvá část města,“ řekl Anderle. Smíchov City má od severu k jihu protnout téměř kilometr dlouhý bulvár a pohyb lidí na něm bude houstnout s tím, jak se budou dokončovat další domy.

Hotová je i nárožní kancelářská budova s názvem Na Knížecí (SM1) naproti pivovaru Staropramen. V přízemí už funguje pobočka Komerční banky a ve vyšších patrech se dělají interiéry pro nové nájemce. Podle Anderleho jsou pronajaté tři čtvrtiny ze zhruba osmi tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch.

Volná jsou stále vrchní dvě patra. Sekyra Group na jejich pronájem v průběhu výstavby nespěchal. Dnes mohou zájemci na vlastní oči vyzkoušet, zda jim stojí výhledy na Vyšehrad i Pražský hrad za příplatek.

Sekyra Group pracuje už na třetí etapě Smíchov City, jejíž součástí budou tři domovní bloky se zhruba 700 byty. Jejich výstavba by mohla začít příští rok v závislosti na poptávce.

Projekt Lihovar od Trigemy

V sousedství Smíchov City staví také Trigema – na místě bývalého lihovaru. V dubnu zde v prostorách bývalé varny otevřela galerie moderního umění Davida Černého. V areálu se letos dokončuje také prvních 245 bytů, z nichž se za necelý rok prodala asi polovina. Celkem v projektu Lihovar vznikne krom galerie přibližně 550 bytů, obchody či restaurace.

Naproti smíchovskému nádraží je další brownfield, kde plánuje stavět developer UDI Group. Záměr počítá s dvojicí kancelářských budov Office Center Strakonická a rezidenčním projektem Bydlení U Císařské louky. Investora zdrželo projednávání na úřadech, protože pod částí pozemku se nachází podzemní vodní dílo, které mělo zásobovat technickou vodou metro v případě jaderné války. „Aktuálně však již probíhá projednávání územního řízení, “ uvedla Marcela Fialková, ředitelka strategie UDI Group.

Ve dvou budovách vznikne zhruba 30 tisíc metrů čtverečních kanceláří a obchodní prostory na úrovni ulice, v rezidenčním projektu se počítá s 274 byty.