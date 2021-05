Stalinovy lanovky v Gruzii převážejí rudu i místní obyvatele | E15.cz

Zástavba dvacetitisícové Čiatury se táhne údolím horské řeky Kvirila, hluboko zaříznutým pod okolní terén. Několik sídlišť i přilehlých vesnic však stojí na okraji náhorní plošiny, vysoko nad městským centrem. Mnozí z obyvatel Čiatury pracují ve zdejších manganových dolech, roztroušených po bočních údolích. Cestou do práce každodenně překonávají relativně nevelké vzdálenosti, ale s výrazným převýšením. Právě proto zde byl před šesti desetiletími vybudován komplexní systém lanových drah. Říká se jim tu „sabagiro“.

Ty vedou v Čiatuře skoro všude — k obytným domům, na sídliště, vstupem do dolů, spojují horské vesnice ležící na protilehlých stranách údolí Kvirily. Kdysi se jimi dalo vyvézt i k nemocnici či dnes už chátrajícímu Domu pionýrů. Sabagiro fungují zcela zdarma. Jejich provoz financuje důlní společnost, jejíž zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci tvoří většinu cestujících lanovek.

Zvonek a jede se!

Přijel jsem do města za svítání, bezprostředně po únavném nočním letu do Kutaisi. Na spánek není čas: chuť zažít jízdu lanovkami je silnější. Silná káva v jedné z restaurací na břehu Kvirily a skvělé gruzínské chačapuri — místní specialita z těsta a sýra – nakoply tělo i ducha. Zacinká zvonek a jedeme!

„Nastup a o jiné se nestarej!“ říká cizinci lámanou ruštinou sympatická babička cestující modrou kabinkou lanovky na sídliště Mir. Když se kabinka naplní nebo do ní nastoupí alespoň jeden cestující, signalistka z dolní stanice zajistí dveře kabiny a zvonkem dá signál obsluze elektromotoru sedící o několik set metrů výše. Za pár okamžiků pocítíme jemné škubnutí tažného lana a kabinka stoupá strmě vzhůru. Pozorovat okolí lze kulatými otvory ve stěně. Ty jsou buď zamřížované ocelovou síťkou, nebo zcela volné

Život podřízený manganu

Z Miru je vynikající výhled na centrum města i protilehlý svah. Mezi stařičkými bytovkami pobíhají růžová prasátka a opodál postávají dělníci důlní společnosti. „Tady vysypáváme z nákladních aut manganovou rudu. Ta pak jede nákladní lanovkou k železnici a na vagonech do Zestafoni na zpracování. Je to naše černé zlato. Má velkou hodnotu, ale sami přesně nevíme jakou,“ říká padesátník Levan, když prohazuje lopatou zbytky rudy přes síto. Dělníci jako Levan dostávají za tuto fyzicky náročnou práci měsíčně okolo 600 lari — v přepočtu asi 5600 korun.

Čiaturské doly jsou významným ložiskem manganové rudy — jedním z největších na světě. Obsah manganu, který se používá zejména v kovodělném průmyslu na zušlechtění oceli, v ní je na úrovni šestadvaceti procent a zdejší zásoby představují podle výpočtů až 240 milionů tun. Těžbu spravují zahraniční investoři společnosti Georgian Manganese Holding, ale kvůli nízkým cenám manganu, jehož cena na trhu v posledních pěti letech klesla z 3,5 až na 1,5 dolaru za kilogram, bývá těžba v poslední době často utlumena či pozastavena

Dobré srdce tvrdých mužů

„Koho to sem z jakých dálek přiválo?!“ říká napůl žertem horník Badri, který pracuje v čiaturském podzemí už tři dekády. Potkali jsme se v lanovce, kterou Badri každodenně cestuje domů. Následuje pozvání domů, na večeři a nakonec za kamarády „na pár skleniček“. Na Kavkaze to ani jinak být nemůže. Zdejší lidé, ačkoli mohou na někoho zpočátku působit hrubě, mají dobré srdce. Znají těžký život, dokážou se vcítit do pocitů druhých a nepláčou nad svým osudem, naopak: je pro ně čest podělit se s hostem i o to poslední, aby se u nich cítil co nejlépe. A nejlépe v očích Gruzínce znamená při jídle, písních a pití. Odmítnutí je nepřípustné, naopak dlouhé, přímo filozofické přípitky, zvané „tosty“, vyslovené před každým pozvednutím číše, jsou velmi žádoucí.

Večer naštěstí nekončí „bezhlavou jízdou“. Badri krátce po setmění zavolá manželce, nasedne na sabagiro a v předvečer další směny zmizí mezi polorozpadlé bytovky sídliště. Vypadají strašidelně, ale žijí v nich milí a otevření lidé.

Téměř bezpečné

„Čiaturské lanovky jsou efektivní, nenáročné na provoz a v tomto hornatém terénu představují ideální dopravní řešení,“ vysvětluje padesátník Merab z Tbilisi, jenž s kolegou Giorgim jezdí do Čiatury z gruzínské metropole na pravidelnou údržbu lanovek. „Kyvadlový systém s jedním tažným a jedním nebo dvěma nosnými lany je jednoduchý, ale velmi spolehlivý. Za celé ty roky nevím o žádné vážné nehodě,“ dodává Merab.

Pravdu má jen částečně. Přestože nikdo z domácích si na smrtelnou nehodu lanovky v Čiatuře nepamatuje, několik incidentů se přece jen stalo. „V srpnu 2007 se na linii vedoucí k nemocnici nad městem roztrhlo nosné lano. Bylo obrovským štěstím, že se obsluze podařilo udržet kabinku na tažných lanech, ale šestnáct lidí v ní muselo strávit noc. Nakonec je vysvobodili horolezci, které přivezli až z Tbilisi,“ dozvídám se od třicátníka Niky, žijícího na čiaturském sídlišti. I on využívá lanovky každý den.

Čiatura a Stalin

Portrét Josifa Vissarionoviče Džugašviliho, zobrazeného hned vedle vůdce Říjnové revoluce Lenina, dodnes zdobí fasádu spodní stanice lanovky 21. dolu. „Seržant major Koba“, jak Stalinovi říkali gruzínští bolševici, byl s Čiaturou spojen více než s ostatními gruzínskými městy. Během událostí první ruské revoluce, probíhající proti carské moci v letech 1905 až 1907, byla Čiatura hlavním stanem bolševiků v Gruzii. Velká část revolučně naladěných Gruzínců v té době patřila k menševikům, odmítajícím ozbrojený odpor. Džugašvili je nazýval ustrašenci a slabochy.

Mezi čiaturskými těžce pracujícími horníky, kteří po osmnáctihodinových šichtách nejednou spávali v podzemí bez přístupu k základní hygieně, si Stalin snadno našel obdivovatele a spojence. K horníkům se postupně přidali i rolníci z okolí. Čiaturští bolševici se neomezovali jen na stávky vedené Stalinem a jeho pomocníkem Vanem Kisašvilim, na řadu přišly i operace „čiaturské bojové družiny“ — blokáda Suramského železničního tunelu a přestřelky s carskými vojsky.

Hledat přímou souvislost mezi loajalitou čiaturských horníků bolševické revoluci a pozdvihnutím města v padesátých letech pravděpodobně nelze. Rok spuštění první lanovky ve městě je navíc identický s rokem Stalinova úmrtí, takže „Koba“ se do jejich budování vkládat osobně příliš nemohl. Faktem zůstává, že i přes šest dekád po jeho smrti železné kabinky sabagiro nad Čiaturou stále jezdí.