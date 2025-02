Po guvernérově vyjádření o zařazení bitcoinů do devizových rezerv se Česká národní banka vrací k nudnější, ale za to podstatně důležitější činnosti – nastavování měnové politiky. Po nepříliš dlouhé pauze se bankovní rada opět vydala s úroky dolů, a to navzdory překvapivě silné inflaci za leden. ČNB poskytuje určitý komfort Evropská centrální banka (ECB), která kvůli slabému hospodářskému výkonu eurozóny bude během letoška nucena sazby nadále redukovat.