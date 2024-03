Občanský kandidát Ivan Korčok, za kterým stojí opozice, míří do rozhodujícího duelu slovenských prezidentských voleb z prvního místa a s poměrně překvapivým náskokem. To pro něj však nemusí být výhoda, jelikož druhý postupující, Peter Pellegrini, může svého hendikepu využít k mobilizaci voličů. V tom mu bude zřejmě vydatně sekundovat premiér Robert Fico, jenž nejspíš udělá vše pro to, aby v Grasalkovičově paláci v Bratislavě usedl jeho člověk. Konečný výsledek bude silně záviset na tom, jak se zachovají Slováci, kteří dali hlas neúspěšným uchazečům. Slovensko každopádně nejspíš čekají dva týdny vyostřené kampaně.

Mobilizovat voliče pro druhé kolo nebude ani pro jednoho postupujícího snadné. V prvním získali oba dohromady tolik hlasů, jako žádní jiní dva vítězové úvodního klání od roku 1999. I celková účast byla poměrně vysoká, dosáhla téměř 52 procent, což je opět nejvyšší číslo za čtvrtstoletí. Ukázalo se tak, že sympatizanti Korčoka i Pellegriniho jsou velmi motivovaní a nejspíš se nebudou zdráhat přijít v sobotu 6. dubna k volebním urnám znovu.

Pellegrini se ke svému postupu do konečného střetu spíše promlčel. Sázel na podporu vlády a na to, že je pro lidi dostatečně známou tváří s minulostí šéfa vlády a lídra v podzimních parlamentních volbách poměrně úspěšné strany Hlas. Vzhledem k tomu, že s 37procentním ziskem hlasů po prvním kole ztrácí na Korčoka přes pět procentních bodů, tedy zhruba 123 tisíc hlasů, nebude mu tato taktika nadále stačit. Expremiér nyní musí více odkrýt karty a pokusit se sehnat další voliče.

Každý hlas se počítá

Nabízí se mu především téměř dvanáct procent hlasů, které v úvodním klání dokázal nasbírat bývalý ministr spravedlnosti a někdejší předseda nejvyššího soudu Štefan Harabin. K jejich zisku však bude muset zabřednout hlouběji do kalných vod antisystémového, národoveckého populismu, obhajoby ruské agrese na Ukrajině a konspirací.

Harabin navíc aspoň prozatím nedal Pellegrinimu jasné požehnání a spíše jen naznačil, komu přeje. „Moji voliči vědí, co mají dělat. Jsou to národně orientovaní voliči, jejichž hlavní prioritou je zachování státu, národní suverenity a míru,“ konstatoval a přitom si neváhal zavěštit, že Evropská unie a NATO nejspíš nepřežijou už ani další dva roky.

Záviset však bude opravdu na každém hlase. Tedy i na tom, jak se rozhodnou lidé, kteří v sobotu podpořili například kandidáta maďarské menšiny Krisztiána Forróa či zdiskreditovaného expremiéra Igora Matoviče. Analýza deníku Sme na základě průzkumu mezi voliči vyřazených uchazečů předpokládá, že oba postupující budou nabírat hlasy od všech neúspěšných.

Tedy i to, že ke Korčokovi se přesune dokonce část voličů od Harabina. Propočet předvídá těsné vítězství diplomata, který už v prvním kole vedle liberálů z velkých měst dokázal oslovit lidi i v méně očekávaných regionech. Zejména v těch, kde se tradičně daří křesťanským demokratům.

S takovouto výchozí pozicí se dá očekávat, že do boje silně zasáhne Fico, jenž se zjevně těší na to, že by mu Pellegrini v případě úspěchu bez odporu odkýval veškeré kontroverzní kroky. Premiér by si však měl být vědom toho, že může kampaň před druhým kolem přepálit. Už nyní se mu daří plnit náměstí protestujícími a snadno by tak mohl ve společnosti vytvořit podobnou atmosféru, jako před šesti lety po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

Do voleb může promluvit i Orbán

Není vůbec vyloučené, že se do slovenského hlasování pokusí zasáhnout i Ficův spojenec za Dunajem Viktor Orbán a bude apelovat na maďarskou menšinu, aby se přiklonila k vládou podporovanému kandidátovi. I šéf kabinetu v Budapešti si však musí dát pozor.

Nedávná investigace odhalila, že Pellegrini spolupracoval s Orbánem už před volbami v roce 2020 a žádal ho o zprostředkování návštěvy v Kremlu. Jakékoli vměšování do voleb zvenčí je přitom citlivou záležitostí.

Je každopádně vysoce pravděpodobné, že se v příštích dvou týdnech bude znovu přetřásat téma války na Ukrajině. Ficova mašinérie se patrně Korčoka pokusí vykreslit jako válečného štváče a sluhu Bruselu, kterému jsou národní zájmy lhostejné. Otázkou pouze je, jak daleko v očerňování zajde a jak dovedně dosud ne příliš jistý a v debatách přesvědčivý diplomat tyto útoky ustojí.

Nelze vyloučit ani podpásové útoky na Pellegriniho. Nevyzpytatelný Matovič nedávno tvrdil, že média mají „atomovku“, týkající se soukromí tohoto kandidáta, ale váhají s jejím zveřejněním. Pokud neblufoval, je možné, že se toho nakonec ujme sám. Špinavé kampaně se zjevně bojí i současná hlava státu Zuzana Čaputová, která zdůraznila, že si přeje, aby byla férová a kultivovaná. To je ovšem přání, které je za současného rozložení sil dost naivní.