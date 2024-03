Slovensko čeká na politickou bombu. Nudná kampaň končí, Fico může být spokojen

Slovensko má za sebou kampaň, do které se sami kandidáti neobtěžovali vložit prostředky srovnatelné s těmi před pěti lety, což se netýká jen prostředků finančních. Favorit voleb, předseda parlamentu a vládního Hlasu Peter Pellegrini, se kampaní pokoušel promlčet, protože dobře ví, že cokoli, co by v ní řekl, mu mohlo spíš uškodit než pomoci. Nakonec pod tlakem řečí, že se svého hlavního soka, opozičního kandidáta Ivana Korčoka, zbaběle bojí, kývl na dva televizní duely

Ty se odehrály tento týden nejprve jako sólo pro oba lídry preferencí na Markíze a pak coby finální představení desítky kandidátů ve veřejnoprávní RTVS. Řečí čísel předvolebních průzkumů už nebylo příliš o co bojovat, první dvojice si užívá luxusní náskok. Poslední průzkum od IPSOS přisoudil Pellegrinimu 37,5 procenta, Korčok má prý podporu 36,3 procenta respondentů. A tak si v úterní superdebatě ukradl svých pět minut slávy zejména outsider Róbert Švec (0,8 procenta podpory), který z voleb odstoupil a vyzval k volbě bývalého předsedy Nejvyššího soudu SR Štefana Harabina (podpora kolem 13 procent).

Můžeme se o víkendu ještě dočkat nějakého překvapení? Na první pohled těžko. Ještě zhruba před měsícem koloval mezi zasvěcenými v Bratislavě divoký scénář, který přisuzoval jisté šance právě Harabinovi. Jeho základem byl fakt, že na kontroverzního, otevřeně prokremelského kandidáta byly v poměru zhruba 500:1 vsazeny extrémně vysoké částky.

Plán počítal s tím, že se ve prospěch Harabina vzdá kandidatury národovec Andrej Danko a další kandidáti (stalo se) a zároveň vypukne diskreditační kampaň na Pellegriniho (stalo se). Pellegrini kromě útoků na svou sexualitu (rozfoukává je právě Danko) aktuálně čelí zjištění, že si před parlamentními volbami v roce 2020 ještě jako politik Směru nechal v Budapešti zajistit cestu do Kremlu, aby zvýšil své preference.

Další úvahy se vydávaly tímto směrem: Pellegriniho popularita klesne ke 20 procentům, zároveň vyroste Harabin, který se tak dostane do druhého kola s Korčokem. A tam uspěje, protože posbírá i původní národovečtěji orientované voliče Pellegriniho, pro které je Korčok nevolitelný. Je to hodně divoké a v tuto chvíli se zdá, že takzvaný booster neboli dodatečné hlasy od Danka a Švece nejsou pro Harabina dostatečné a také že kremelská kauza Pellegrinimu tolik neuškodila. Každopádně precedent by tu byl. V roce 2004 byl lídr preferencí Eduard Kukan tak jistým účastníkem druhého kola, až ho přeskočil nejen Vladimír Mečiar, ale o dvě desetinky i pozdější vítěz Ivan Gašparovič.

Co na to všechno premiér Robert Fico? Může být v klidu, protože mu zatím hraje všechno do karet. S Pellegrinim v prezidentském paláci by se mu vládlo dobře – to je ta pragmatická rovina. Ale ani Pellegriniho neúspěch by ho příliš nezarmoutil. Fico si příliš dobře pamatuje Pellegriniho prásknutí dveřmi, když po volbách v roce 2020 po vzájemných sporech opustil Směr a založil vlastní politický projekt. Zrovna tak by pro premiéra Fica nebyla žádná tragédie, kdyby do křesla prezidenta usedl Korčok. Prakticky by tak pokračovala nynější rivalita s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, z níž si Fico ve své současné formě činí právě toto: vůbec nic.

Nejnudnější kampaň v historii samostatného Slovenska je ve svém závěru, teď už se čeká jen na politickou bombu.