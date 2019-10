Zemanův projev zbavený smyslu - glosa Martina Čabana | E15.cz

Proslov prezidenta Miloše Zemana, s nímž přišel do sněmovny podpořit vládní návrh státního rozpočtu na příští rok, nijak nevybočoval z projevů na stejné téma z minulých let. Dotace na obnovitelné zdroje jsou fuj. Úředníků je moc. Sociální dávky dostávají i lidé, kteří by je dostávat neměli. Diverzifikujme exportní cíle – tentokrát prezident doporučoval země, kde „klimatičtí alarmisté nemají na růžích ustláno“.