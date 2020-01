Glosa Petra Peška: Proč vlastně tolik zbrojíme? | E15.cz

Už to začalo vypadat, že současná vládní garnitura to s výdaji na obranu myslí upřímně. Tedy že po letech stagnace či přímo poklesu začaly opravdu růst směrem ke dvěma procentům HDP. Jak s ohledem na závazky v rámci NATO, tak především kvůli bezpečnosti České republiky.

Jenže jak se zdá, ani tato snaha o nápravu nemusí mít dlouhého trvání. Premiér Andrej Babiš sice loni v březnu vděčně v Bílém domě sliboval, jak budeme výdaje zvyšovat, teď už premiér mluví jinak. Nic prý není vytesáno do kamene, sice jsme se zavázali, ale což. A jeho ministryně financí Alena Schillerová k tomu dodává, že slíbené zvyšování výdajů na obranu není vyloučeno, jen musí zbýt na ostatní věci, jako je například růst důchodů.

Tím to ale nekončí. Nenaplněné sliby, názorové obraty, podbízení se vybraným skupinám voličů…to vše je pochopitelně špatné, ale za současného rozložení sil nic překvapivého. Premiér Babiš ale v tomto případě zašel mnohem dál. V nedělních Událostech ČT se pozastavil nad tím, zda není „možná trošku absurdní“ vydávat tolik na obranu, když jsme v náruči NATO. A korunu tomu nasadil řečnickou otázkou: „Proč vlastně všichni tolik zbrojíme?“

V podstatě se tak přiblížil názorovému šiku komunistů a okamurovců. Za první skupinu ve zmíněném příspěvku na ČT promluvil Alexander Černý, poslanec KSČM, za minulé éry voják z povolání, ale také absolvent bratislavské Vysoké školy politické. Ten posměšně prohlásil, že za zvýšené výdaje si můžeme klidně pořídit i loďstvo a kosmickou letku. A Tomio Okamura konstatoval, že s dvouprocentním závazkem – doslova „takzvaným spojeneckým závazkem“ – stejně nikdy nesouhlasil.

Tady se ale podobná nezodpovědná či rovnou cynická prohlášení dají čekat. Pokud ale něco podobného zaznívá z ůst předsedy vlády, je to přeci jen jiný level. A to, že alespoň ministr obrany Lubomír Metnar (ve vládě také za ANO) drží linii a zdůrazňuje nutnost modernizovat českou armádu a dodržovat závazky v NATO, je sice uklidňující, nicméně stačit to nemusí.