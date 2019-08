Komentář Petra Fischera: Německá zkouška pro Babiše | E15.cz

Když před pár dny statistici potvrdili pokles německé ekonomiky, která se ve druhém čtvrtletí propadla o desetinu procenta, vyvolalo to samozřejmě otázku, jak se to podepíše na tuzemském hospodářství. Je známo, že česká ekonomika je na té německé závislá. Zjednodušeně řečeno, co se stane tam, stane se i tady. Jenže kdy a jak silně, zní otázka, na kterou všichni chtějí znát odpověď.