Slevy na jízdném stály za rok šest miliard | E15.cz

V neděli to bude rok od doby, kdy první menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) zavedla slevy na jízdném pro studenty a seniory. Ti mohou od září jezdit ve vlacích a autobusech se 75procentní slevou. Stát do června dopravcům na kompenzacích dosud vyplatil přes 4,75 miliardy korun.

Nejvytíženější červenec a srpen přitom teprve čekají na vyúčtování. „I když kompenzace za květen a červen překročily půl miliardy, na celkovém předpokladu ročních výdajů do šesti miliard korun se nic nemění,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Se slevami počítá i státní rozpočet na příští rok a Babiš opakovaně uvedl, že je nehodlá přes výtky opozice rušit. „Dokud já budu premiér, slevy budou,“ prohlásil před časem předseda vlády.

K rušení slev se nemá ani koaliční ČSSD, která přitom na jaře mluvila o jejich přehodnocení. „Slevy na jízdné pomáhají především občanům s nízkými příjmy. Budeme se vždy stavět proti snahám o šetření na těchto skupinách obyvatel,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Zlevněných jízdenek se za uplynulý rok prodalo několik desítek milionů, přesná čísla však ministerstvo dopravy podle mluvčí Rezkové nemá k dispozici. Přesné počty nechtěli sdělit ani samotní dopravci. „Podíl cestujících, kteří využívají státní slevu, je kolem 40 procent,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Národní dopravce v roce 2018 předepřepravil více než 179 milionů cestujících. Právě České dráhy získaly také nejvíce peněz z kompenzací, od loňského září je to již více než dvě miliardy korun. Vliv na výsledky drah to ale podle Šťáhlavského nemá. „Počet cestujících nám roste dlouhodobě, a to bez ohledu na zavedení státních slev,“ řekl.

Vlaky a autobusy soukromého dopravce RegioJet/Student Agency jsou druhými největšími příjemci kompenzací. „Podíl cestujících, kteří využili státem nařízených slev, je asi třetina,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Například vlaky RegioJet loni přepravily téměř 9,7 milionu cestujích. Slevy přitom častěji využívají studenti než senioři. „Odpovídá to i tomu, že velká část cest jsou cesty žáků a studentů do škol,“ řekl Ondrůj.

Slevy na jízdném – ovšem pouze na vlak – fungují od roku 2014 také na Slovensku. Tam však žáci, studenti a senioři mohou jezdit zcela zdarma. Stát to stojí ročně 13 milionů eur, tedy v přepočtu 335 milionů korun.