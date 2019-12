Komentář Petra Peška: Audit? Jaký audit? | E15.cz

Viděl ho zatím málokdo, ale mnozí mají jasno. Postoje k bruselskému auditu, který podle zatím neoficiálních zpráv potvrdil premiérův střet zájmů, kopírují názory na osobu doličnou – na Andreje Babiše. Což jen zapadá i do dalších kauz a „účelovek“, které ho obepínají. Přesvědčené ani na jedné straně to nepřesvědčí, jen utvrdí. Obsah auditu, který je nepochybně důležitý, se tak dostává na vedlejší kolej.

Nečetl ho prý zatím ani sám Andrej Babiš, který si je nicméně jistý, že ve střetu zájmů není a že audit není konečný. V tom mu zdatně sekunduje i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (shodou okolností ve vládě též za ANO). Evropská komise je sice jiného názoru, ale což. (více o auditu zde).

A mezitím Piráti, aby je nikdo nepředběhl, už svolávají sněmovní strany – s výjimkou ANO, pochopitelně – aby audity řešily. A z organizace Transparency International hned zaznívá, že premiér by měl odstoupit. O poněkud jurodivé reakci hradního mluvčího – na obranu Andreje Babiše, pochopitelně, za pomoci dostatečně odstrašivého slova „protektorát“ – nemluvě.

Pokud audit potvrzuje předchozí závěry a jde skutečně o finální verdikt, není to pro Andreje Babiše příjemné. Na druhou stranu ale v tuto chvíli ani nic zničujícího. Jeho věrným je to jedno, ze „střetu zájmů“ se každodenním opakováním stává vyprázdněný pojem. Což samozřejmě neznamená, že tu o nic nejde. A třebas pokud by při případném vracení dotací došlo na tahanice mezi Agrofertem a českým státem, viděli bychom projevy tohoto střetu v přímém přenosu.

A právě zde leží asi hlavní naděje premiérových odpůrců. Připomínat, že dotace – ať už evropské, či české – pocházejí nepřímo z kapes lidí s tím, že totéž by se týkalo případné vratky či korekce. I kdyby šlo „jen“ o stamiliony korun, jak bylo uvedeno v návrhu auditní zprávy. Tábor Andreje Babiše by samozřejmě kontroval, že je to bruselská zlovůle, kterou odnesou čeští občané. Šlo by tedy o klasickou hru na hledání viníka.

V rétorickém souboji premiérových sympatizantů a odpůrců ale bohužel zapadá jedno podstatné. Problémem je už samotný systém dotací, které v takovém rozsahu jen křiví trh. Což samozřejmě nezastírá nezdravou kumulaci moci kolem premiéra. Reakce českých úřadů na audit a případné finanční vypořádání budou přesně tím lakmusovým papírkem, který ukáže, v jak reálném střetu zájmů Andrej Babiš-premiér a Andrej Babiš-oligarcha jsou.