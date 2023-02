Stavební spoření bez státní podpory fungovat nemůže a z trhu zmizí | e15.cz

Příspěvek na stavební spoření představuje pro klienty motivaci pravidelně spořit po předem danou dobu a po skončení dnes šestileté vázací doby naspořené prostředky v kombinaci s výhodným účelovým úvěrem využít třeba na rekonstrukci svého bydlení nebo investici do energeticky úsporných řešení. Podpora energetické transformace domácností je jeden z preferovaných směrů, kde by stavební spořitelny mohly velmi efektivně pomoci státu plnit cíle v oblasti podpory bydlení a jeho udržitelnosti.

Bez státního příspěvku ztratí stavební spořitelny zdroj depozit pro financování levných úvěrů a dopadne to stejně jako se zmiňovanými hodinkami. Nechceme v zákopech bránit stávající model státní podpory, souhlasím s tím, že celý systém je potřeba transformovat a přizpůsobit ho aktuálním problémům českých domácností.

Cesta, jak to udělat, existuje, a dokonce s pozitivním dopadem na státní rozpočet. Pomůžeme českým domácnostem a efektivně podpoříme zájmy státu. Stačí, když upravíme stávající státní podporu a doplníme ji o prostředky z existujících i budoucích dotačních titulů.

Sektor stavebního spoření nabízí státu hotovou a kontrolovanou infrastrukturu, kterou může takřka okamžitě začít využívat pro kvalitní a cílené rozdělování dotací a podpor českým domácnostem. Výši státní podpory tak dokážeme významně zatraktivnit bez negativního dopadu do státního rozpočtu a zároveň střednědobě pomůžeme státu snižovat výdaje z jiných rozpočtových kapitol.

Představte si běžnou domácnost, která chce investovat do energeticky úsporných opatření jeden milion korun, například do tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou. Stavební spořitelna by pro takovou domácnost nejprve vyřídila dotaci, která by v souladu s platným dotačním programem představovala 50 procent nákladů a současně by takové domácnosti nabídla financování s využitím nezajištěného úvěru ve výši 500 tisíc korun se splatností na 20 let a úrokovou sazbou pět procent. Měsíční splátka takového úvěru by činila 3175 korun po slevě na dani z úroků.

Pokud by si podobný úvěr vzala domácnost v běžné bance, měsíční splátka by dosáhla 6330 korun z důvodu kratší splatnosti bankovních spotřebitelských úvěrů. Stavební spořitelny totiž na rozdíl od bank disponují unikátním úvěrovým produktem bez zajištění nemovitostí, který klientům umožňuje rozložit si splátky až na 25 let. Splácení takového úvěru je proto dostupné i domácnostem s nižšími příjmy a investice do energetických úspor se tak stanou dostupnějšími pro mnohem širší okruh klientů.

Stát by tímto způsobem dokázal relativně snadno podporovat energetickou transformaci domácností a současně by uspořil na nákladech, které vynakládá do dynamicky rostoucích výdajů spojených s příspěvkem na bydlení. Domácnosti, které nebudou investovat do energetických úspor, budou mít dlouhodobě zvýšené náklady na energie a s tím rychle poroste i pravděpodobnost, že se obrátí na stát a požádají o příspěvek na bydlení nebo jinou podporu.

Stavební spoření letos slaví 30 let na českém trhu a je mnoho důvodů, aby dobře sloužilo i dalších 30 let, třebaže v trochu jiné podobě. Pojďme stavět na tom, co je dobré. Když to zboříme, stát bude muset přijít s jiným programem podpory energeticky úsporného bydlení a jsem si jistý, že postavit něco na zelené louce bude mnohem dražší než náklady vynaložené na státní podporu stavebního spoření.

Autor je generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny, 1. místopředseda Asociace stavebních spořitelen