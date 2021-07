Po tornádu na Moravě: „Peněz spousta, ale nemáme je komu dát.“ | E15.cz

Z několika moravských obcí plných vinohrad a včelínů se během několika minut stalo apokalyptické prostředí. Už jen doprava je komplikovaná. Z Břeclavi jezdí do Hodonína prozatím pouze náhradní autobusová doprava. První zastávkou byl hodonínský Dům kultury, který teď funguje jako sklad zásob pro zasažené obce. Všeho je tu dostatek. Chybí jen lidé, kteří by materiální pomoc třídili.

„Už pět dní neděláme nic jiného, než že třídíme zásoby, které tady bez ohlášení vyklopilo několik kamionů,“ uvedla pracovnice Českého červeného kříže, která nechtěla sdělit své jméno. I když se dobrovolníci snažili šířit dobrou náladu, atmosféra v hodonínském kulturním domě byla děsivá. Příchozí se velmi často marně poptávali po krmivu pro psy a slepice.

Žádanou komoditou jsou v těchto dnech i studené nápoje. „Lidé mají dostatek vody, ale bohužel kvůli narušené elektřině nemohou v těchto vedrech nápoje chladit. Shánějí se tak po jakémkoli studeném pití, hlavně po birellu,“ popisuje dobrovolnice.

Do postižených obcí se jen tak nedostanete. Na všech příjezdových cestách stojí policie, která kontroluje každého, kdo chce jet dál. V současné době se do obce dostanou pouze tamní obyvatelé, dobrovolníci a někdy i novináři. Přístup jednotlivých policistů se přitom liší. V Lužici s námi nemají problém, v Pánově nás nejprve pustit nechtějí.

Setkání s první zdevastovanou obcí ukazuje, že realita je ještě mnohonásobně horší, než očekávání. Některé domy jsou srovnané se zemí, jiné drží silou vůle a brzy je čeká demolice. Jiné domy naopak tornádo těsně obkroužilo a nechalo je téměř zcela nedotčené. Vzdálenost mezi zničenými a absolutně netknutými domy byla často pouhých pár metrů.

V Moravské Nové Vsi katastrof zjevně nebylo ještě dost. Skládku u obce, kam lidé odváželi větrem polámané stromy a stavební suť, právě zachvátil požár. „Je tady hromada odpadu, převážně bioodpad jako větve a kmeny zničené po tornádu. Zasažená plocha požárem je odhadem 50 na 30 metrů," uvedl pro ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Moravská Nová Ves je téměř celá zdevastovaná, až na pár domů. Na návsi přišel místní kostel o střechu, kterou ale už několik dobrovolníků a řemeslníků v úterý opravovalo, stejně jako tomu bylo u všech ostatních domů. Dobrovolníky se to v obci jen hemžilo, z čehož měli místní obrovskou radost. „Můj dům to naštěstí tolik nepostihlo, ale žije tady spoustu starších lidí, kteří by to bez těchto dobrovolníků nezvládli,“ řekla paní Marie z Moravské Nové Vsi.

Nyní se děsí toho, co teprve přijde. „Ano, peněz se vybralo spoustu, za což moc děkujeme, ale momentálně je ani nemáme komu dát. Nejsou odborníci, kteří by nám opravili střechu, elektriku, zdi, zateplení, a tak dále,“ zoufá si paní Ivana z Moravské Nové Vsi. Zároveň dodala, že je málo stavebního materiálu a firmy už hlásí prázdné sklady.

Do Lužic nás policejní hlídka pustila stranou, která byla téměř nezasažená. Dokonce zde bezproblémově fungoval obchod s potravinami. Pak se ale před námi objevila ulice, kterou teď nově místní nazývají ulicí duchů. Většina domů je těžce poškozená, některé se budou bourat. Oproti ostatním zdevastovaným obcím přitom byly lužické ulice o poznání uklizenější. Bylo zřejmé, že mají v obci velmi dobrou koordinaci veškeré pomoci, které opravdu nebylo pomálu, jak potvrzují samotní obyvatelé.

V Lužicích se nyní hodně mluví o škodách, které utrpěly haly v technologickém parku společnosti MND, jejímž majitelem je jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek. Když jsem se k halám přiblížily, oněměly jsme hrůzou. Tornádo vytrhalo střechy, okna i zateplení hal. „Je to děsivý pohled. Pracuju tady teď s bagrem každý den a nejvíce se děsím toho, co teprve přijde. Lidé sice možná dostanou peníze na opravy, ale kdo to bude dělat zadarmo a kde vezmou stavební materiál?“ obává se pracovník ze společnosti Kovosteel, který v areálu MND odklízel trosky.

Škody tornádo nezanechalo jen na majetku, některé rány jsou viditelné hůře. „Nejhorší ze všeho byl ten hluk. Nemohu to dostat z hlavy,“ popisuje chvíli, kdy se přes její domov přehnalo tornádo, Ivana Janíková z Lužic.

Starosta Lužic Tomáš Klásek se snaží místní držet „nad vodou“. „Nesmí nás opustit humor. Mám na starost celou obec a nesmím dopustit, aby lidé ztratili naději. Zvládáme to dobře,“ říká. Zároveň neustále obchází domy a vyzývá obyvatele, aby využili v příštím týdnu návštěvu zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, kteří jim pomůžou vyřídit finanční pomoc a dotace na opravy domů.