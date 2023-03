Kapošváry: Alza a Rohlík udávají směr e-commerce | e15.cz

Před Vánoci jste říkal, že pokud nějaké propuštění přijde, tak se nebude týkat jen e-shopů samotných, ale může se týkat i dalších firem navázaných v rámci distributorských řetězců. Jak je na tom e-commerce teď, je důvod se obávat propouštění?

Nechci šířit paniku, ale myslím si, že všichni v e-commerce, nejenom e-shopy, ale právě i firmy, které jsou na ně navázané, cítí nějakou nejistotu a ochlazení. Poprvé slyšíme, že je trh v poklesu, firmy přehodnocují své velmi růstové plány a může se stát, že i firmy v řetězcích budou muset propopouštět. Nemyslím, že to bude nějaké masové propouštění, akorát už prostě nepůjde o dvacetiprocentní meziroční růst, na který jsme byli všichni zvyklí.

Zmiňoval jste, že bude záležet na tom, jak dopadnou Vánoce, ty ale nakonec pro e-commerce skončily nadstandardně dobře.

Ano, ale když se podíváme na celý uplynulý rok, tak je to na úrovni roku 2020, došlo k třináctiprocentnímu poklesu. S tím, jak je na tom teď inflace, tak obavy, že lidé nebudou tolik utrácet za zbytné zboží, na kterých e-commerce stojí, tady prostě jsou.

V lednu a únoru v sektoru e-commerce většinou dochází k poklesu. Je ten pokles letos výraznější než v předešlých letech, nebo je to naopak?

Loňský první kvartál byl ještě horší, meziročně to bylo minus 25 procent a neočekávám, že by tržby letos v prvním kvartálu měly být výrazně nižší než loni.

Shopsys tvoří e-commerce projekty, jak na tom tedy obecně e-shopy jsou?

Vidíme, že jsou zatím letos čísla víceméně podobná jako minulý rok, ale jsou tam velké výkyvy. Jsou klienti, kteří ziskově rostou o padesát procent, a jsou klienti, kteří jsou o padesát procent níž, takže hodně záleží, jak k tomu kdo zodpovědně přistoupil, jakou práci udělal v době hojnosti, investoval do inovací a péče o zákazníka, nebo jestli se jenom vezl na tom, že se daří.

Proměňuje se i vaše práce, mají klienti nějaké jiné požadavky?

E-shopy, které stavíme, jsou čím dál víc komplexní. Kdysi byla jedna aplikace schopná vyřešit všechno, co online prodejce potřeboval, když dnes stavíme e-shop, tak i když zákazník vidí jednu webovou stránku, tak je složená až z dvaceti různých dílčích nástrojů, je tam nástroj třetí strany pro vyhledávání nebo pro live, pro personalizaci, doporučování a další. Komplexita v e-commerce strašně narůstá, velcí hráči jako Alza a Rohlík udávají tempo a kvalitu v zákaznickém zážitku, kterou ostatní hráči chtějí dorovnávat a v důsledku toho vznikají specifické služby, produkty, nástroje, které umějí ty potřeby řešit. Naší úlohou potom je to všechno zaintegrovat dohromady. Jestli jsme byli před deseti lety schopní udělat na míru e-shop pro velkého retailového hráče za tisíc programátorských hodin, tak dneska to je i 10 000 hodin.

Jaké segmenty jsou teď populární? Michal Čarný z Mastercard na e-commerce summitu mluvil o tom, že význam elektroniky klesá. Zaznamenáváte změny?

Myslím, že elektronika je jeden z těch segmentů, který už v rámci e-commerce dosáhl svého maxima. Co dlouhodobě poroste, jsou potraviny, i když to asi v nejbližším roce až dvou neuvidíme. V posledních letech rostl nábytek, hobby, hodně rostou i erotické pomůcky, i když je to relativně malý segment. Už to nebudou mainstreamové kategorie, na kterých e-commerce vyrostla, ale postupně se to bude přesouvat k dalšímu zboží. Hlavní i nadále však zůstanou knihy, hračky, oblečení nebo sport.

David Antoš z Boston Consulting Group na e-commerce summitu představil velmi čerstvou studii, ze které vyplynulo, že lidem záleží na šíři sortimentu čím dál víc. Vzhledem k současné situaci navíc zůstává nejvýznamnějším faktorem pro zákazníky nízká cena. Jak v tomhle mohou menší e-shopy konkurovat gigantům?

Špatně. Tím, jak velcí hráči jako Alza a Rohlík nastavují standardy zákaznické zkušenosti, tak definují zákaznická očekávání. Když jsem zvyklý, že na Alze dostanu objednávku zítra a že mohu platit patnácti platebními metodami, tak potom stejnou kvalitu služeb čekám u všech e-shopů. Pokud ji nějaký malý e-shop nemůže nabídnout, což je logické, protože nemá tolik prostředků, tak to potom často vede k tomu, že se zákazníci obracejí spíš na velké a zavedené hráče. Pozorujeme to v e-commerce už dlouhodobě, byť se pořád reportují čísla o tom, jak roste počet e-shopů. Jenom jedno procento největších e-shopů dělá více než devadesát procent obratu celého trhu. V padesáti tisících e-shopů je jich 49 tisíc, které neuživí na plný úvazek ani jednoho člověka.

Budou tedy menší projekty nucené se sjednotit, nebo je prostě pohltí velké giganty?

Ti malí se sjednocovat nebudou, ti podle mě spíš zaniknou, anebo dál budou živořit. Kde může dojít k nějakým fúzím, jsou spíše střední a větší e-shopy. Viděli jsme to v módě, kde se spojil Zoot, Bibloo, Different a Urban Store. Myslím, že i v reakci na to, aby dokázali bojovat s velmi silnými zahraničními hráči, jako je Zalando nebo About You. Malí to mají složitější. Mají možnost odlišit se unikátním produktem, který nikdo jiný nemá, nebo zajímavým zákaznickým zážitkem, ale myslím si, že se poměr, kdy ovládá jedno procento online obchodů devadesát procent trhu, bude ještě dále zpřísňovat. Za tři roky to bude i 95 procent trhu.

Ještě bych ráda načala téma online tržišť, které dnes v Česku nejsou tolik populární, ale v blízké době pravděpodobně zaznamenáme jejich větší vstup na český trh. Dojde k nějaké cenové válce?

Všichni to sledují s napětím a s velkým očekáváním. Alza a Mall tady tržiště provozovaly už dlouho, určitě to ale nedorostlo do takové dominance, jakou má třeba Amazon na západních trzích. Teď Allegro koupilo Mall, takže najednou tam toto tržiště jde řídit a řešit někdo, kdo s tím má velké zkušenosti a komu to v Polsku velmi jde. Heureka má nějaký marketplace, buduje ho Kaufland, jsem sám zvědavý, jak to dopadne.

Jak to skončí s Mallem?

Na to jsem se v pátek ptal Tomáše Bravermana z Heureka Group. Myslím si, že se Mall postupně integruje do Allegra, až za tři roky vlastně Mall nebude a bude tady jen Allegro.

Je tu pro tolik marketplaců vůbec prostor?

Podle mě tu není prostor pro čtyři nebo pět marketplaců. Může tu být prostor buď pro jednoho velmi dominantního hráče, anebo třeba pro dva až tři větší hráče, ale nemyslím si, že jich tady budeme mít za pět roků pět.