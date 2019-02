Dvacet let dělám Brusel a trochu jsem vystřízlivěla, říká Dita Charanzová | E15.cz

Hodně se mluví o tom, že letošní evropské volby budou pro fungování unie přelomové. Co je pro vás to hlavní celoevropské téma, podle nějž se budou voliči rozhodovat?

Bezpečnost. Migrační krize, ale i teroristické atentáty ve Francii nebo v Belgii udělaly své. Lidé vidí, že neumíme chránit svou vnější hranici, dlouho jsme nechávali podivná individua cestovat třeba mezi Evropou a Sýrií, aniž bychom měli představu, kam potom mizejí, co tam dělají, jak se vracejí. Neměli jsme nad tím kontrolu. Zároveň si tyto věci chtěly jednotlivé členské státy řešit každý sám. Teď vidíme, že to potřebujeme řešit společně například větší spoluprací zpravodajských služeb. Takže bezpečnost je podle mě téma číslo jedna.

Obáváte se, že by mohla výrazněji uspět nacionalistická a euroskeptická hnutí?

Ty obavy tu jsou. Myslím, že Evropský parlament bude vypadat jinak než dnes. Rozhodně hlasy, o kterých jste mluvil, posílí. Pro mě nastal moment, kdy se opravdu musíme zastavit, nadechnout a říci si, jakou Evropu pro občany chceme. Anebo budeme pokračovat dál jako dosud a pak se sama bojím, k čemu to může dojít.

Budete se s hnutím ANO snažit oslovit i voliče, pro něž je dnes lákavá třeba myšlenka czexitu?

My slovo czexit vůbec nepoužíváme. Pro nás to není varianta. Jsme proevropští a dobře si uvědomujeme a pozorujeme, co se děje ve Velké Británii. Když vidíte důsledky pro tak silnou ekonomiku, jako je britská, tak pro nás by to bylo katastrofální. Ale zároveň nebereme na lehkou váhu kritiku, která směřuje ke způsobu, jakým Evropa funguje. Slyšíme lidi, kteří fungování EU nerozumějí a řada věcí jim vadí. Chceme jim nabídnout alternativu.

Jaké bude hlavní poselství hnutí ANO v evropských volbách?

Evropa by se měla vrátit ke svému původnímu poslání – že chceme mít na kontinentu bezpečnost a prosperitu. To jsou dva klíčové pilíře, na které občas zapomínáme. Rozběhli jsme se do různých oblastí, řešíme každý detail života občanů. To není dobře. Obecně chceme, aby Brusel dělal méně, ale lépe.

Bude evropský program ANO hodně odlišný od toho, za který jste před pěti lety kandidovala pod vedením Pavla Teličky?

Určitě budeme řešit jiná témata. Evropa se změnila. Nikdo z nás, když jsme v roce 2014 kandidovali, si neuměl představit, že nám najednou zmizí Británie. Stalo se hodně zásadních věcí.

Pavel Telička opustil hnutí se zdůvodněním, že oproti programu, za který kandidoval, se časem výrazně změnilo například vystupování pana Babiše vůči EU – vzpomeňme jenom opakování hesel o „diktátu z Bruselu“. Vy jste zůstala. Vám ten posun nevadil?

Proč přesně pan Telička odešel z hnutí, upřímně nevím. Těch důvodů, jak jsem je chápala, bylo více. Rozcházeli se s panem Babišem třeba v otázce volby hlavy státu a tak dál. Já jsem v některých věcech s panem Teličkou souhlasila. Mně ale vadila forma komunikace. Já neřeším věci přes média, raději si ty věci s panem Babišem vyříkám. Ale vy jste se ptal, jestli jednáme podle programu…

Spíš jestli vám zpod toho programu trochu neuteklo celé hnutí ANO.

Já jsem si ten program teď znovu četla a nemyslím si, že bych v europarlamentu dělala něco jiného. Spíš mám dojem, že Pavel Telička dnes silněji než před pěti lety podporuje proevropské integrační tendence. To, že pan Babiš je kritický a někdy použije slovník, který já bych nepoužila, to je fakt. Ale když ho hodnotím podle činů, tak on je člověk, který třeba dokázal probojovat reverse charge. Ne že by tu byl zavřený v české kotlině a nadával na Brusel. On tam skutečně něco dělá.

Pan premiér mluví o Pavlu Teličkovi jako o zrádci. Použila byste stejné slovo?

Mě to spíš v lidské rovině mrzí.

Vy se v Bruselu a ve Štrasburku musíte potkávat denně. Zajdete třeba na pivo?

Na pivo už dlouho nechodíme a musím říct, že ty pracovní neshody se už možná přelily i do osobní roviny.

Co pro vás bude volební úspěch?

Chceme mít lepší výsledek než minule (v roce 2014 získalo ANO čtyři europoslance – pozn. red.). Já budu za dobrý výsledek považovat pět a více mandátů.

Hnutí ANO je součástí frakce ALDE, jejíž vedení v čele s Guyem Verhofstadtem se s hnutím často rozcházelo třeba v pohledu na migraci. Vidíte se v této frakci i po volbách?

Já bych vás opravila. V pohledu na migraci se rozcházela hlavně západní a východní Evropa. Třeba Viktor Orbán má svůj pohled na migraci, přitom sedí ve frakci s Angelou Merkelovou, která má pohled úplně jiný. To se dělo ve všech frakcích. ALDE má řadu členů. Když vezmu svou práci a postoje a nechám stranou migrační téma, tak máme blíže třeba k holandskému WWD premiéra Marka Rutteho. Máme ve frakci spojence a já jsem byla na podzim zvolena do vedení ALDE. Jsem tam jediný Čech, takže i to svědčí o tom, že ANO je tam v tuto chvíli ukotvené.

V projevu na sněmu hnutí ANO jste mluvila o potřebě „resetu evropských institucí“. Co si pod tím mám představit?

Máme tu Evropskou komisi, která vznikla jako nezávislá instituce. Ale někdy mám dojem, že některé návrhy, které předkládá, úplně nezávislé nejsou. Že za nimi je vidět práce některých členských států, které si přejí něco regulovat ve svůj prospěch. Já bych chtěla, aby komise nechrlila taková kvanta legislativy. Aby to byli premiéři, kteří po evropských volbách bouchnou do stolu a řeknou, my vidíme tyto priority, na ty se má komise zaměřit. Není možné, když se Evropou valí migrační krize, řešit v komisi primárně genderové otázky.

Měli bychom hledat jiné pracovní metody a jasná prioritní témata, u nichž bude rychlejší schvalovací řízení. Vidím větší prostor hlavně pro premiéry členských států. To by měla být „skupina moudrých“, která se zamyslí, jak by EU měla dál pracovat.

Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že by zrušil systém takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů evropských frakcí, z nichž ten nejsilnější se po volbách stává favoritem na funkci šéfa komise. Prý to vede jen k politizaci Evropské komise. To je součást „resetu“?

To neříká jenom pan premiér, ale celá frakce ALDE. My spitzenkandidáta nemáme, budeme mít Team Europe z několika osobností. Pro mě je klíčové, abychom vycházeli z toho, co je ve smlouvách. A tam je jasně řečeno, že zásadní pro složení komise je výsledek evropských voleb a souhlas Evropské rady. Předpokládá se synergie mezi těmito dvěma institucemi. Já nesouhlasím s europoslanci, kteří tvrdí, že ten, kdo vyhraje volby, je automaticky předsedou komise. Premiéři, tedy Evropská rada, k tomu prostě musejí říct své.

Ovšem spitzenkandidáti vznikli právě proto, aby se komise přiblížila voličům, kteří vlastně technicky volí „evropského premiéra“, tedy šéfa komise.

A myslíte si, že v roce 2014 Češi, kteří hlasovali třeba pro TOP 09, věděli, že hlasují pro pana Junckera?

Tvrdá data k tomu nemám, ale tajné to nebylo a dost se o tom mluvilo.

Já si myslím, že to nevěděli. Neříkám, že v tom Evropský parlament nemá hrát roli. Ale nemělo by to být automatické.

Vy zkrátka myšlenku spitzenkandidátů berete jako experiment, který nevyšel.

Ano.

Nevrátí se ale potom komise do pozice „nevolených eurokratů“, na které se často nadává?

Jediná instituce, která je v EU přímo volená, je tak jako tak Evropský parlament. A my jsme v parlamentu grilovali jednotlivé komisaře, někteří neprošli a členské státy musely nominovat jiné. Takže já z titulu europoslance reálně ovlivňuji výběr komisařů. Ale nemyslím si, že bych měla mít hlavní a jediné slovo.

Premiér Babiš by pro dnešní eurokomisařku Věru Jourovou rád vydobyl v příští komisi důstojnější portfolio než dnešní spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví. Je to pro vás jako lídra evropské kandidátky téma?

Určitě. Byla jsem součástí týmu, který hodnotil paní Jourovou v době, kdy kandidovala na komisařku. Vzhledem k tomu, že jsem už tehdy měla vysoké postavení ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kde byla grilována, tak jsem jí myslím dokázala v rámci parlamentu pomáhat. S Věrou Jourovou táhneme za jeden provaz a já budu ráda, když jí budu moci pomáhat i nadále.

Není tohle krok k politizaci komise, když si europoslankyně pochvaluje, že táhne s eurokomisařkou za jeden provaz? Mě učili, že komisaři mají sousloví „národní zájem“ zakázané.