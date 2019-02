Telička s Ježkem startují vlastní hnutí | E15.cz

Europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek zakládaji nové hnutí Hlas. Chtějí s ním uspět ve volbách do Evropského parlamentu. Oba muži byli před pěti lety zvolení za hnutí ANO, oba se však s vládním hnutí rozešli kvůli názorovým rozdílům.

Hlas spolu s Teličkou a Ježkem založili advokát Aleš Novák a sociolog Martin Převrátil. Telička trvá na tom, že nejde jen o hnutí vytvořené pro květnové volby. „Hnutí vnímá evropské volby a úspěch v nich jen jako svůj první cíl, bude se ale chtít angažovat i na domácí scéně do budoucna,” řekl Telička.

Kandidátku a program zatím europoslanci nepředstavili. „Je to předmětem interního jednání,” řekl Telička. Lídrem by však měl být Telička, dvojkou Ježek. „Chceme dát prostor novým tvářím, odborníkům,” dodal Telička. Hnutí již sbírá podpisy pro své založení, zaregistrovat se přitom bude muset u ministerstva vnitra do půl druhého měsíce. Europoslanci věří, že termíny stihnou.

Zklamání. Nové hnutí @Telicka a @JezekCZ nemá v názvu slovo "společně". Ale myslím,že v EP mají sedět lidi, kteří mají EU v podstatě rádi, takže držím palce. Stejně jako @StetinaEP a jeho Evropě společně, @STANcz a jeho My jsme Evropa i @TOP09cz, ať vyjdou ty Spojené síly. — Martin Čaban (@cabanmart) February 5, 2019

„Na české politické scéně těžko hledáme subjekt, který by nám vyhovoval zaměřením i personálně. Z mnoha podnětů přitom víme, že nejsme zdaleka sami,” vysvětluje důvod pro založení hnutí Ježek. „Hodně lidí by se rádo věnovalo politice, zároveň se ukazuje, že je těžké dostat se do tradičních stran. Ty jsou často neprostupné,” dodal sociolog Převrátil.

Vlastní hnutí již založil také europoslanec Jaromír Štětina, který se rozešel s TOP 09, za kterou byl před pěti lety zvolen. Podle Teličky však nechce mluvit o rozdrobení středopravicových sil. “Mně to osobně zásadním způsobem netrápí. My nic nefragmentujeme,” řekl.