Robert Neruda: Moji ženu poškodil bezprecedentní mediální lynč | E15.cz

Kde vidíte příčiny toho, že to nevyšlo?

Já upřímně řečeno nevím. Přiznám se, že jsem očekával trochu vyšší zisk, že ten výsledek bude těsnější. Všechny překvapilo vysoké procento, které získal Andrej Babiš, s tím jsme nepočítali. Je na týmu, aby to vyhodnotil. Zdá se mi, že kampani opravdu neprospěl bezprecedentní mediální tlak, kterému čelila Dana v období Vánoc. V určitou chvíli to vypadalo na mediální lynč a to určitě sehrálo svou roli.

Neublížilo kampani spíš to, že vaše žena nedokázala problémy kolem Mendelovy univerzity dobře vysvětlit?

Přišlo to před Vánoci a Dana jako žena měla pochopitelně celou řadu dalších povinností. Chvíli trvalo, než se daly dohromady všechny dokumenty, a mezitím novináři ten problém zveličili. Co mi vadí, že se ty údajné prohřešky různých kandidátů daly v zásadě na roveň, přestože jsou ty věci naprosto nesrovnatelné.

Přišlo mi mimořádně nefér, když se hovořilo o tom, že za rektorování mé ženy ztratila univerzita akreditaci na jeden studijní obor, přitom za stejné období získala škola 164 akreditací na studijní programy. Určitě tam problémy byly a musejí se řešit, ale není to srovnatelné s daleko většími prohřešky ostatních kandidátů.

VIDEO: Nepovažuji to za prohru, pootevřeli jsme dveře mladé generaci, uvedla Nerudová

Video se připravuje ... • VIDEO Maxmilián Nový, Elmer Carvalho

Není chyba, že jste nereagovali dostatečně rychle?

Určitě je to jeden z problémů. Ale jak jsem se snažil vysvětlit, bylo to během Vánoc, kdy má žena jako máma chtěla zajistit dětem hezké vánoční svátky. Takže máte pravdu, ale nic to nemění na tom, že ten problém je v porovnání s ostatními řádově jinde. Toto by měli novináři také reflektovat, pokud chtějí být strážci demokracie.

Sám jste byl cílem mnoha útoků a kritiky. Byli jste na něco takového připraveni?

Člověk nemůže být na vše připraven, ale byl jsem srozuměn s tím, že to může přijít. Byl jsem překvapen, jaké věci se vytahovaly. Obrovsky mě zklamala práce novinářů s titulky článků, i proto že spousta lidí čte jen titulky. Například jsem redaktorovi podrobně vysvětlil své angažmá, když jsem na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povoloval fúze Agrofertu. A nakonec vyjde titulek ve smyslu „Neruda asistoval Babišovi“.

Nebo jsem v jiném článku řekl, jsem připraven případně přerušit kariéru v advokacii během prezidentského mandátu mé ženy, zároveň jsem vysvětlil důvody, proč by to bylo složité. A vyjde titulek „Neruda nechce ukončit advokacii“. To je prostě nefér a na výsledcích se to muselo projevit. Já jsem naštvaný a vlastně smutný, protože ač se k tomu snažíte přistoupit maximálně poctivě, toto nejste schopni ovlivnit. A pak se jen dohadujete, jestli je to zlý úmysl, snaha o clickbait za každou cenu nebo jde o obyčejnou hloupost.

Měli jste v mnoha ohledech přelomovou kampaň, zejména sociálními sítěmi. Je toto budoucnost politických kampaní?

Doufám, že Dana, i když neuspěla v těchto volbách, ukázala budoucnost. V mnoha ohledech. Co předváděla na sociálních sítích, bylo naprosto famózní a myslím si, že si z toho v budoucnu budou další kandidáti brát příklad. Zmínil bych ale i zapojení mladých lidí do týmu a obrovskou dobrovolnickou vlnu, která byla bezprecedentní.

Ve finále to bylo, myslím, dva tisíce dobrovolníků, kteří Daně ve svém volném čase pomohli. Dana také ukázala cestu v možnostech politického crowdfundingu, nápad se sbírkou na portálu Donio byl vynikající. Byla to možnost zapojení daleko většího počtu lidí do financování kampaně svého kandidáta. To je model, který stojí za to více prozkoumat, protože to pak dělá kandidáta silnějšího a nezávislejšího na velkých sponzorech.

Nezaměřili jste se příliš na mladé? Ti nebývají těmi nejdisciplinovanějšími voliči.

Je to asi jedna z věcí, kterou bude potřeba analyzovat. Na druhou stranu jsem viděl při doprovázení Dany v publiku lidi všech věkových kategorií, v průzkumech bodovala i u seniorů. To je jeden z mýtů, že se spoléhá jen na mladé. Bylo ale určitě důležité, že jako první politička opravdu intenzivně mluvila s mladými voliči a snažila se je zapojit.

Jak vidíte šance Petra Pavla a Andreje Babiše ve druhém kole?

Já pevně věřím, že se podaří Andreje Babiše porazit. Jak řekla Dana a já s ní naprosto souhlasím, Andrej Babiš je zlo. Je nepochybně potřeba, aby Petr Pavel zvítězil. K tomu ale bude nezbytné, aby Petr Pavel přesvědčil voliče ostatních demokratických kandidátů včetně voličů Danuše Nerudové, že je i jejich kandidátem a že i on je připravený řešit problémy, které je trápí. Když už jsme se bavili o mladých, tak si myslím, že bude klíčové, aby převzal některou z agend, které prosazovala moje žena.

A pomůže Danuše Nerudová Petru Pavlovi v kampani?

To se přiznám, že jde trošičku mimo mě. V sobotu jsme byli na zdvořilostní schůzce u pana Pavla a paní Pavlové, kde mu Dana vyjádřila základní podporu. Jak se bude postupovat dál, o tom se bude jednat.

Vaše žena také řekla, že by chtěla dál zůstat ve veřejném životě. Hovořili jste o tom, jak by to mělo vypadat?

Pro Danu je důležité do veřejného prostoru nadále vnášet témata, která pro ni byla významná. Jakou formu to bude mít, to je opravdu předčasné řešit. Prosím o pochopení, je to stále příliš čerstvé. My jsme ještě v sobotu dopoledne jako tým a rodina věřili, že má Dana dobrou šanci dostat se do druhého kola, takže jsme o alternativách nepřemýšleli. Dana o tom bude v následujících týdnech a měsících přemýšlet a určitě nezmizí z veřejného života.