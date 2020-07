ČSSD chystá vlastní zákon na regulaci Airbnb. Poslanci chtějí omezit pronajímání celých bytů | E15.cz

„Nepůjde to absolutně zakázat, ale rozhodně to půjde časově omezit. Klíčová je také absolutní odpovědnost pronajímatele za to, co se tam děje,“ řekl bývalý náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj a odborník na družstevnictví Ivan Přikryl (ČSSD), který má ve straně na starosti přípravu zákona. Návrh zákona chtějí sociální demokraté podle poslance Jana Birkeho představit veřejnosti do konce července. Záměr potvrdil i předseda strany Jan Hamáček.

Přikryl upozorňuje, že je třeba definovat, co je to sdílené bydlení. „Měli bychom kopírovat to, co je v Evropě obvyklé. Sdílené bydlení je pro někoho, kdo bydlí v bytě, a pronajímá třeba jednu místnost. Pokud jde o pronajímání celého investičního bytu, tak by to mělo být jen maximálně na šedesát dní ročně,“ řekl Přikryl, podle kterého by majitelé budov, společenství vlastníků jednotek nebo družstva měli mít právo provoz krátkodobého ubytování ve svém domě zakázat.

Sociální demokraté plánují, že taková pravidla budou platit po celé republice. Zastupitelé Prahy ovšem chtějí, aby si obce měly možnost o regulaci rozhodnout samy. Hlavní město se totiž s negativními dopady krátkodobého ubytování potýká zdaleka nejvíce, v posledních letech došlo totiž v jeho důsledku k vylidnění centra města. To však Přikryl odmítá. „Nechceme to stavět jenom na té obci, zákon to musí řešit plošně. Obci bychom spíše dali pravomoc určení výjimek pro nějakou oblast,“ řekl právník. Se zástupci pražského magistrátu chce nicméně podle svých slov ještě jednat.

Pražští zastupitelé rozhodli na začátku července o tom, že využijí zákonodárné iniciativy, a podají za hlavní město návrh novely živnostenského zákona, který by obcím dal větší pravomoci v regulaci Airbnb. Mohly by rozhodnout například o maximálním množství lidí ubytovaných v jednom bytě, počtu dní v roce, kdy půjde tento byznys provozovat, nebo období, kdy bude ubytování tohoto typu zakázáno.

„Nemáme dostatečné zákonné předpisy, tak jako mají ve světě, abychom mohli tyto služby dostat do nějakých rozumných kolejí,“ řekla na tehdejším zastupitelstvu radní pro bydlení a legislativu Hana Marvanová (STAN), která za návrhem stojí. Podobné iniciativy pražských politiků nicméně v minulosti ve sněmovně neuspěly.

Se zástupci Prahy již jednala v červenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která připouští zvýšení pravomocí obcím, na jejich rozsahu však nebyla podle ní shoda. Ministryně upozornila na to, že je třeba zejména zvýšit vymahatelnost současných pravidel, pronajímatelé totiž často neodvádějí státu daně a městu poplatky, a nesplňují další požadavky, jako například vedení knihy hostů nebo ohlašování návštěvníků na cizinecké policii. Další schůzka Dostálové se zástupci hlavního města i podnikateli v tomto odvětví se má konat za dva až tři měsíce.

Během nouzového stavu, který byl vyhlášen na jaře kvůli koronavirové pandemii, přijali nicméně zákonodárci část legislativy, kterou hlavní město dlouho požadovalo. Digitální platformy musejí nově na vyžádání sdělit živnostenskému úřady všechny informace o pronajímaném bytu a hostech, úřad informace bude smět sdílet dále například s cizineckou policií nebo hygienickými stanicemi. Za neposkytnutí údajů hrozí až milionová pokuta.

V Česku se přes platformu Airbnb podle údajů Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 tisíc Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž bylo k těmto účelům podle odhadů k dispozici kolem 11 500 bytů. Během koronavirové pandemie, která utlumila turismus, však mnoho z těchto bytů začali jejich majitelé nabízet pro běžný dlouhodobý pronájem.

Město Časové omezení pronájmu za rok Amsterdam 30 dní Berlín 182 dní Londýn 90 dní Los Angeles 120 dní Mnichov 8 týdnů bez povolení Paříž 120 dní San Francisco 9 měsíců Washington 9 měsíců

Pramen: MHMP