Gatesová by po Billovi mohla opustit i jejich společnou nadaci | E15.cz

Nadace Billa a Melindy Gatesových tento týden odhalila plány na budoucí fungování po rozchodu svých zakladatelů. Melinda Gatesová zároveň jejich prostřednictvím poprvé veřejně připustila možnost, že by z čela organizace mohla odejít, upozorňuje deník Financial Times . Nadace Gatesových je největší soukromou charitou na světě. Globálně zaměstnává kolem 1600 lidí a disponuje finančními prostředky ve výši padesáti miliard dolarů čili více než jedním bilionem korun.

Jednou z možných variant, která by vstoupila v platnost za dva roky, je, že by Gatesová rezignovala na svou funkci v organizaci a dostala by část peněz z nadačního fondu na financování vlastních filantropických projektů. Stalo by se tak v případě, pokud by odloučení manželé Gatesovi shledali, že spolu nedokážou dále pracovat.

Podle výkonného ředitele nadace Marka Suzmana je nicméně tato možnost málo pravděpodobná. „Bill a Melinda chtějí být transparentní ohledně problémů, co pramení z jejich rozvodu. Nevěřím však, že by definitivně ukončili svůj pracovní vztah,“ myslí si Suzman. „Oba mě samostatně i společně ujistili o svém záměru dlouhodobě pracovat společně ve vedení nadace a my s tím počítáme,“ dodává.

Rozchod Gatesových i v pracovní rovině, o němž mnozí spekulují, každopádně není nepředstavitelný. Melinda již v tuto chvíli spravuje svůj vlastní pětimiliardový nadační fond Pivotal Ventures, který se zabývá podporou ženských práv. Bill má zase separátní charitativní projekt, jenž se soustředí na výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie, připomíná Financial Times.

Manželé Gatesovi ve středu současně oznámili, že do své charitativní organizace převedou dalších patnáct miliard dolarů ze svého soukromého jmění. Nadace rovněž hledá nového správce, jenž by zaplnil prázdné místo po nedávném odchodu Warrena Buffetta.

Známý investor a jeden z nejbohatších lidí světa spravoval organizaci společně s Gatesovými a byl i jejím nejštědřejším donátorem. V červnu ovšem bez bližšího vysvětlení z nadace odešel.

Zatím není jasné, kdo by mohl Buffetta a případně také Gatesovou v nadaci nahradit. Suzman se chystá představit zakladatelům konkrétní návrhy příští rok v lednu. Nových správců by teoreticky mohlo být více a nemusí nutně pocházet ze Spojených států.

Suzman naopak doufá, že nově příchozí správci by mohli organizaci dodat „nové odborné znalosti a geografickou rovnováhu“. Nadace sice sídlí v americkém Seattlu, působí nicméně převážně mimo území USA.

Nadace Billa a Melindy Gatesových vznikla v roce 2000 a podporuje nejrůznější projekty po celé planetě, zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a boje s chudobou v rozvojových zemích. Minulý týden se například zavázala investovat 2,1 miliardy dolarů na zlepšení genderové rovnoprávnosti.

Bill a Melinda Gatesovi ohlásili rozpad svého vztahu letos v květnu po 27 letech manželství. Jejich rozvodové řízení, v jehož rámci si budou dělit obří majetek v hodnotě přesahující sto miliard dolarů, stále probíhá. Většina peněz, díky nimž vybudovali i svou nadaci, pochází z Billova působení v technologické společnosti Microsoft, kterou Gates spoluzaložil a léta vedl jako výkonný ředitel.

Příčina rozchodu není oficiálně známa. Na veřejnost nicméně v posledních týdnech prosákly informace o Gatesových mimomanželských aférách se zaměstnankyněmi Microsoftu nebo miliardářovy schůzky s kontroverzním finančníkem Jeffreym Epsteinem, usvědčeným ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Gates se ovšem brání tvrzením, že o Epsteinových zločinech nevěděl.