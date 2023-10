Přichází soumrak spořicích účtů, říká Pavel Jíša z Cleverty | e15.cz

Vysoké úrokové sazby a obavy z budoucnosti po vypuknutí války na Ukrajině loni přiměly investory přesouvat peníze ve velkém na bankovní spořicí účty či do repo fondů. Teď se ale situace mění. Zatímco investování díky poklesu inflace znovu získává schopnost zachovat, či dokonce zvyšovat kupní sílu peněz, spoření nemá dobré vyhlídky, říká v rozhovoru Pavel Jíša, spolumajitel investičně-poradenské skupiny CLEVERTY.

Investorům nyní doporučujete, aby opustili bezpečné přístavy v podobě repo fondů a spořicích účtů a přesunuli svoje peníze opět do investic. Jsou už všechna velká nebezpečí zažehnána?

Ve světě financí se úplně všechna nebezpečí nedají eliminovat nikdy. Podívejte se například na Sberbank, jejíž pád postihl i spořicí a běžné účty. Kdo na nich měl více než ekvivalent 100 tisíc eur, minimálně o část peněz přijde. Klienty teď ale upozorňuji především na to, že ČNB brzy zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. A spořicí účty či repo fondy, kam loni přesouvali peníze do pomyslného bezpečného přístavu, už nebudou přinášet zhodnocení okolo šesti procent ročně, ale půjdou dolů ruku v ruce se sazbami.

Co to pro movité investory znamená?

Inflace dle posledních dat sice zpomaluje, ale jen tak z ekonomiky nezmizí. V roce 2022 nebylo možné 15 procentní nárůst cenové hladiny bez zvýšeného rizika překonat ani investováním. Ten, kdo na boj proti inflaci rezignoval úplně a uchýlil se ke konzervativnímu řešení v podobě spořicího účtu, se musel spokojit s reálnou ztrátou na úrovni 10 procent za jediný rok. Pokud bude spořicí účty využívat nadále, bude reálně prodělávat i v době, kdy už i konzervativní investice znovu začnou inflaci porážet.

Myslíte si, že akciové trhy už mají to nejhorší za sebou a výprodej už nepřijde?

Korekce na akciové trhy přijít určitě může, vždyť burzovní indexy jsou znovu poblíž svých historických maxim, ale výprodej v takové míře jako v roce 2022 už neočekávám. Navíc je potřeba si uvědomit, že akcie nejsou zdaleka jedinou další možností ke konzervativnímu spoření. Pro movité klienty například existuje stále se rozšiřující nabídka fondů kvalifikovaných investorů.

Kdo je vlastně v českém měřítku bohatý investor?

Obecně se za top afluentní investory považují lidé, kteří mají jen na investování vyčleněno alespoň 10 milionů korun. V CLEVERTY ale máme i portfolia větší než 100 milionů. Většinou jde o klienty s příliš velkým majetkem na to, aby se o něj staral privátní bankovní poradce v jedné konkrétní bance. Zároveň je ale objem majetku ještě příliš nízký na to, aby se vyplatilo pro jeho zhodnocování postavit a provozovat nákladnou vlastní strukturu v podobě family office. Naším typickým klientem je tak podnikatel, jemuž úspěšná firma generuje zisky, nebo ji již po mnoha letech budování prodal, a potřebuje se o peníze postarat tak, aby jejich hodnota rostla. Mezi klienty však máme i vrcholové sportovce, manažery či špičkové experty v nějakém oboru – lékaře, IT specialisty a další.

Na rozdíl od většiny jiných služeb investičního poradenství, jež fungují na principu provizí z produktů, u vás placení probíhá jinak. Proč?

Klient nám za naše služby platí formou podílu na zhodnocení až v momentě, kdy doručíme očekávané výsledky a on skutečně vydělá. Pro obě strany je férovější, když jsme s klientem na jedné lodi.