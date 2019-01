Česko se chystá na nejhorší variantu brexitu

Vlády zemí Evropské unie urychleně připravují legislativu pro případ, že by Velká Británie odešla ke konci března bez výstupové dohody. Scénář, který všechny strany považují za nejhorší možný, se přiblížil s fiaskem, který v úterý utrpěla premiérka Theresa Mayová při pokusu o prosazení dohody s EU. Německo, Francie či Nizozemsko mají zákony pro případ tvrdého brexitu připravené, Česko na nich pracuje.

Sami Britové přitom přístup Česka a také Polska velice oceňují. „Plán ČR vypadá ze všech členských zemí jako zatím nejvstřícnější k Britům žijícím v EU,“ uvedl britský velvyslanec v Česku Nick Archer.

Návrh zákona, který připravil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), například počítá v případě tvrdého brexitu s delším přechodným obdobím než jiné země. Britové v Česku by měli mít stejná práva jako dosud až do konce roku 2020.

Zákon dále obsahuje řadu dalších opatření týkajících se obchodních vztahů. Zákon by ale platil jen v případě, že Londýn přijme stejné záruky vůči desítkám tisíc Čechů v Británii. „Česká republika je připravena na všechny alternativy včetně tvrdého brexitu,“ uvedl Hamáček.

Pokud ovšem nastane brexit už na konci března, budou muset poslanci schválit zákon příští týden už v prvním čtení a poslat ho hned do Senátu. Část opozice již přislíbila vládě své hlasy. „Všeobecně se k tomu stavíme vstřícně, je třeba minimalizovat škody spojené s brexitem,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Peksa. Naopak komunisté nebo zástupci SPD si chtějí počkat na dnešní schůzku sněmovních stran s Hamáčkem, než se definitivně rozhodnou.

Mayová má čas do pondělí na to, aby předložila plán dalšího postupu. Politici napříč Evropou apelují na britské poslance, aby se urychleně dohodli na způsobu, jakým chtějí z unie vystoupit. „Doufám, že britští politici budou odpovědní a dopadne to dobře. Divoký brexit znamená chaos,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Ozývají se také hlasy, že by Británie měla od brexitu zcela ustoupit, což Mayová odmítá. „Kdyby měla politickou odvahu, tak by to v tuto chvíli udělala,“ míní europoslanec Pavel Poc (ČSSD).